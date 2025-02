Aerosmith : Steven Tyler sur scène pour la bonne cause, le groupe bientôt de retour ?

Rien n'est encore fait, mais l'état de santé actuel du chanteur nous rassure !

Enfin une bonne nouvelle pour les fans d'Aerosmith ? Après une pause forcée de leur tournée à cause de l'état de santé de Steven Tyler, l’espoir d’un retour semblait mince. Pourtant, un événement récent pourrait bien changer la donne.

Le bassiste Tom Hamilton avait déclaré que le retour d'Aerosmith dépendrait uniquement de l’état vocal de son leader. Mais l’attente pourrait être moins longue que prévu. En effet, à 76 ans, Steven Tyler a fait une apparition remarquée lors d’un événement caritatif "Janie's Fund", destiné à soutenir les femmes victimes d'abus et de violence.

Bien que sa performance ait été courte, le showman n’a rien perdu de sa superbe ! Il a interprété plusieurs classiques, dont "More Than Words" d’Extreme, ainsi que "Toys in the Attic" et "Dream On", offrant ainsi un moment inoubliable aux spectateurs. Durant ce concert caricatif, Billy Idol ou encore Joan Jett ont fait une apparition surprise pour le plus grand plaisir des fans.

Si le groupe n’a toujours pas communiqué sur une éventuelle reprise de tournée, cette performance pourrait bien être un indice de taille quant à une possible reformation. De quoi nourrir l’espoir de voir Aerosmith remonter sur scène et terminer leur tournée d’adieu.