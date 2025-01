Aerosmith bientôt de retour ? La réponse cash de Tom Hamilton !

Tout dépendra de l'état de santé de Steven Tyler.

Aerosmith, une fin prématurée qui laisse un motif d'espoir ?

Une annonce qui avait secoué le monde du rock. Cet été, le groupe mythique Aerosmith a décidé d'arrêter les tournées, provoquant une véritable vague de réactions parmi les fans et les artistes de la scène rock. La raison ? Les problèmes de santé de Steven Tyler, le chanteur et leader emblématique du groupe. Lors d'un concert, il s'est gravement blessé au larynx, compromettant ses performances vocales. Depuis, il s'efforce de guérir et de retrouver sa voix, mais le chemin vers la récupération est long et semé d'embûches.

Pour les membres d'Aerosmith, cette fin de tournée a été perçue comme prématurée. Ils espèrent que cet arrêt ne sera pas définitif. C'est dans ce contexte que Tom Hamilton, le bassiste du groupe, s'est exprimé à la radio WBUR de Boston sur l'état de santé de Steven Tyler et sur un possible retour du groupe dans le futur.

"Le processus de guérison de Steven se déroule très bien, mais à son propre rythme. Peut-être qu'Aerosmith fera quelque chose dans le futur, mais c'est un grand si et la dernière chose que je veux faire est d'essayer de pousser Steven dans cette direction", a confié le musicien.

"Si nous faisons quelque chose à l'avenir, cela viendra de lui".

Cette déclaration laisse entrevoir une lueur d'espoir pour les fans d'Aerosmith, bien que le retour du groupe reste suspendu à la guérison de leur charismatique leader. En attendant, le monde du rock retient son souffle et espère que cette légende vivante pourra un jour remonter sur scène pour enflammer de nouveau les foules.