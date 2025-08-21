Pourquoi la BBC a décidé de reporter la sortie du documentaire sur Ozzy Osbourne ?

Une décision en accord avec les valeurs du principal intéressé...

Le 22 juillet 2025, les amateurs de rock et de métal pleuraient la perte d'une légende dans le milieu, celui que l'on appelait le prince des Ténèbres, Ozzy Osbourne. Une nouvelle qui en a bouleversé plus d'un quand on sait que quelques semaines avant, le 5 juillet, le chanteur mettait un point final à sa carrière avec un grand concert en compagnie de ses acolytes de Black Sabbath sous forme de grande fête en hommage au métal, à l'amitié et à la musique.

Mais les fans se sont consolés en se disant qu'ils pourraient retrouver leur idole dès le 18 août dans un documentaire exclusif, Ozzy Osbourne: Coming Home. Mais surprise : le documentaire a été déprogrammé des grilles de la BBC quelques heures avant sa diffusion, ce qui a suscité l'indignation, mais surtout l'interrogation des fans. Pour expliquer ce geste, la chaîne a diffusé un communiqué de presse expliquant que cette décision était en réalité une demande de la famille Osbourne, trop affectée par la perte d'Ozzy.

“Nos pensées vont à la famille Osbourne en ces temps difficiles. Nous respectons leur souhait d’attendre encore un peu avant de diffuser ce film très spécial. Une nouvelle date sera bientôt annoncée”. - Communiqué de la BBC

Pas de panique donc : le documentaire sera bien diffusé ultérieurement. Un projet que de nombreux fans attendent, tant il a évolué dans sa forme. A la base, la vie d'Ozzy Osbourne devait être racontée dans une série, intitulée "Home To Roost", avant de devenir un documentaire unique à cause des soucis de santé avancés de l'artiste.

Ce projet, qui a été tourné sur plus de trois ans, est une véritable plongée dans les dernières années de vie d'Ozzy, de sa volonté de remonter sur scène une dernière fois à toutes les épreuves traversées par lui et sa famille, avec sa compagne Sharon et ses enfants Jack et Kelly. Un portrait puissant et personnel, qui devrait faire beaucoup de bien aux fans de l'artiste.