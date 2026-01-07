Stranger Things : Découvrez les meilleures chansons rock présentes dans la série

La série des frères Duffer a aussi opéré un véritable retour en grâce du rock et du metal, propulsant certains morceaux cultes au sommet des charts plusieurs décennies après leur sortie.

Depuis son lancement sur Netflix, Stranger Things ne se contente pas de rendre hommage aux années 80 à travers son esthétique et ses références pop culture. La série des frères Duffer a aussi opéré un véritable retour en grâce du rock et du metal, propulsant certains morceaux cultes au sommet des charts plusieurs décennies après leur sortie. Un phénomène rare, qui prouve à quel point la musique joue un rôle central dans l’ADN de la série.

Quand Stranger Things ressuscite le rock

À chaque saison, Stranger Things soigne sa bande-son avec une précision quasi obsessionnelle. Résultat : des titres mythiques retrouvent une nouvelle jeunesse, séduisant à la fois les fans de la première heure et une nouvelle génération d’auditeurs. Streaming en hausse, vinyles en rupture de stock, passages radios multipliés… La série a clairement contribué à un regain de popularité massif pour plusieurs chansons rock emblématiques.

Impossible de parler de Stranger Things sans évoquer ce moment devenu légendaire. Dans la saison 4, Eddie Munson livre une performance mémorable en jouant Master of Puppets dans l’Upside Down. Résultat immédiat : le morceau de Metallica entre à nouveau dans les classements mondiaux, près de 40 ans après sa sortie. Un exploit historique pour un titre heavy metal, qui prouve que le rock n’a rien perdu de sa puissance.

Purple Rain – Prince

Chef-d’œuvre absolu de Prince, Purple Rain bénéficie lui aussi d’un retour en lumière grâce à Stranger Things. Le morceau apparaît dans le dernier épisode de la saison 5, lors d’une scène clé entre Eleven et Mike, chargée d’émotion et de nostalgie. Plus qu’une simple chanson, c’est un hymne mêlant rock, soul et pop, qui sublime la conclusion de la série. Après sa diffusion, Purple Rain a vu ses écoutes exploser, confirmant une fois de plus son statut de morceau intemporel.

Separate Ways (Worlds Apart) – Journey

Avec ses synthés iconiques et son énergie dramatique, Separate Ways incarne à merveille l’esprit des années 80. Son intégration dans Stranger Things a permis au morceau de Journey de toucher un public plus jeune, entraînant une hausse spectaculaire des streams et un retour sur le devant de la scène pour le groupe.

The Trooper – Iron Maiden

Véritable monument du heavy metal, The Trooper d’Iron Maiden s’impose comme un symbole fort de l’ADN rock de Stranger Things. Le titre est présent dans le dernier épisode de la dernière saison, renforçant la tension dramatique et l’héritage metal de la série. Déjà culte, le morceau connaît un nouvel élan de popularité, notamment auprès des fans marqués par l’influence du personnage d’Eddie Munson, incarnation parfaite du métalleux old school.

Here Comes Your Man – Pixies

Plus alternatif mais tout aussi essentiel, Here Comes Your Man des Pixies apporte une touche différente à la bande-son. Grâce à Stranger Things, le groupe voit son influence redécouverte par un public qui n’avait parfois jamais entendu parler du rock alternatif de la fin des années 80.

Une série devenue passerelle musicale

Avec Stranger Things, Netflix a réussi un tour de force : transformer une série en machine à remonter le temps musicale. Ces chansons rock, déjà cultes, ont connu une seconde vie, prouvant que les riffs, les solos et l’énergie brute du rock restent profondément ancrés dans la culture populaire.

Plus qu’un simple accompagnement sonore, la musique est devenue un personnage à part entière de la série. Et une chose est sûre : tant que Stranger Things continuera de faire vibrer ses fans, le rock ne mourra jamais