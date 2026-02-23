Les Sex Pistols annoncent une tournée pour fêter les 50 ans du punk !

À l’occasion des 50 ans du punk, les emblématiques créateurs de « Anarchy in the UK » annoncent une tournée exceptionnelle qui fera vibrer les fans de rock cet hiver.

Le légendaire groupe britannique Sex Pistols revient sur le devant de la scène pour célébrer un demi-siècle de rébellion et de musique punk. À l’occasion des 50 ans du punk, les emblématiques créateurs de « Anarchy in the UK » annoncent une tournée exceptionnelle qui fera vibrer les fans de rock cet hiver.

Formé en 1975, le groupe a bouleversé le monde de la musique avec son énergie brute et son attitude provocatrice. Pour cette tournée anniversaire, les membres originaux Steve Jones (guitare), Paul Cook (batterie) et Glen Matlock (basse) seront accompagnés de Frank Carter (du groupe Gallows) au chant. Seul Johnny Rotten, le légendaire frontman, manquera à l’appel.

Les concerts se dérouleront dans plusieurs grandes villes du Royaume-Uni, dont Londres, Glasgow et Édimbourg, avec un line-up pensé pour faire revivre l’esprit anarchique et sauvage des années 70. Les fans peuvent s’attendre à entendre des classiques intemporels ainsi que des surprises spécialement préparées pour cette célébration unique.

Cette tournée marque un événement majeur pour le monde du rock, rassemblant plusieurs générations autour de l’héritage des Sex Pistols, un groupe qui a défié les conventions et redéfini la scène musicale. Les billets seront très demandés, alors mieux vaut ne pas tarder pour assister à ce retour explosif sur scène.

Le punk n’est pas mort, il est juste prêt à enflammer les salles de concert à nouveau. Les Sex Pistols prouvent que, 50 ans plus tard, leur attitude rebelle et leur musique énergique restent plus vivantes que jamais.