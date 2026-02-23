Foo Fighters vendent leurs concerts intimistes 99 livres : les fans dénoncent

Ce qui devait être une belle promotion pour le nouvel album n'a pas été bien prise par les fans.

L’année 2026 commence fort pour les Foo Fighters. Depuis plusieurs semaines, Dave Grohl et sa troupe distillaient des morceaux inédits, semant le doute et l’excitation sur les réseaux. Le verdict est tombé : un nouvel album arrive. Intitulé Your Favourite Toy, il sortira le 24 avril prochain et promet déjà de marquer un nouveau chapitre dans la carrière du groupe.

Mais chez les Foo, une annonce n’arrive jamais seule.

Ce dimanche 22 février, le groupe a créé la surprise en dévoilant trois concerts intimistes au Royaume-Uni et en Irlande. Trois dates seulement. Trois salles mythiques. Et une règle simple : pour obtenir un billet, il fallait se présenter sur place dès midi, faire la queue et espérer faire partie des premiers. Pas de prévente, pas de plateforme en ligne, pas de file d’attente virtuelle. Retour à l’ancienne. Premier arrivé, premier servi.

Les tickets ? 99 £ l’unité. Limite de deux par personne.

Trois salles, trois villes, trois bains de foule

Les lieux choisis n’ont rien d’anodin :

l’ Academy de Dublin , où le groupe joue ce lundi 23 février

l’ O2 Shepherd’s Bush Empire de Londres , programmé le mercredi 25 février

l’O2 Ritz de Manchester, qui accueillera le groupe ce vendredi 27 février

À peine l’annonce publiée, les files d’attente se sont formées. Très vite, elles ont débordé. Des centaines de fans massés devant les salles, parfois depuis l’aube, pour espérer voir leurs idoles dans des conditions rares, presque privilégiées.

L’idée était séduisante : renouer avec l’énergie brute des débuts, sentir la sueur, les amplis, les murs qui vibrent. Une parenthèse loin des stades et des arènes.

Mais tout le monde n’est pas reparti avec le sourire.

99 livres : le prix de trop ?

Si certains ont célébré la chance d’assister à un show en petit comité, d’autres ont dénoncé un tarif jugé excessif. 99 livres pour un concert intimiste, même avec un groupe du calibre des Foo Fighters, ça ne passe pas pour tout le monde.

Sur les réseaux sociaux, les critiques ont fusé. Certains fans parlent d’un prix prohibitif, d’autres pointent du doigt le paradoxe d’un concert “intime” affiché à un tarif proche de certaines grosses productions. Le débat est lancé : l’exclusivité justifie-t-elle le prix ?

Dans un contexte où le coût des billets ne cesse d’augmenter, cette initiative ravive une question sensible : jusqu’où les fans sont-ils prêts à aller pour vivre une expérience unique ?

The fact those 'intimate' Foo Fighters gigs are happening with only in-person ticket sales and with short notice is cool but expecting people to be able to afford £99 within a day or twos notice is unreasonable but people always do it so they don't miss out. — Adam (@okayibelieveyou) February 22, 2026

Un coup marketing bien rôdé ?

Difficile de ne pas voir dans cette opération un savant mélange de nostalgie et de stratégie. En annonçant ces dates surprises à quelques semaines de la sortie de Your Favourite Toy, les Foo Fighters frappent fort. L’événement crée le buzz, alimente la conversation et replace le groupe au centre de l’actualité rock.

Polémique ou pas, le pari est réussi : on parle d’eux. Beaucoup.

Et au final, les trois salles affichent complet.

Reste à savoir si ces concerts intimistes à 99 £ resteront comme un joli clin d’œil aux fans hardcore… ou comme un symbole de la flambée des prix dans l’industrie musicale.

Une chose est sûre : en 2026, les Foo Fighters n’ont pas fini de faire du bruit.