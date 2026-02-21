Le chanteur des Foo Fighters : « C’est mon frère et mon meilleur ami, celui pour qui je donnerais ma vie. Je n’ai pas peur de dire que ça a été le coup de foudre. »

Il semblerait qu’Alanis Morissette ait été la première à le remarquer : en 1996, Taylor Hawkins était le batteur de Sexual Chocolate, le groupe qui l’accompagnait sur scène lors de la tournée mondiale de son album Jagged Little Pill. Un jour, lors d’une émission en direct organisée par la station de radio The Weenie Roast de Los Angeles, Alanis et son groupe partageaient le studio avec les Foo Fighters. C’est là que Taylor Hawkins rencontra Dave Grohl pour la première fois, et Alanis comprit immédiatement qu’il existait une connexion particulière entre eux : « Qu’est-ce que tu vas faire quand il te proposera d’être le batteur des Foo Fighters ? », lui demanda-t-elle.

Quelques années plus tard, lorsque William Goldsmith quitta les Foo Fighters, Taylor Hawkins appela Dave Grohl : « Je suis ton nouveau batteur. Point final. » Ainsi naquit l’une des plus belles et des plus fortes amitiés du rock de ces dernières années. Taylor Hawkins devint le jumeau blond de Dave Grohl, un batteur exceptionnel doté de la personnalité et des qualités d’un frontman, l’ami avec qui il partageait une vie sur scène : « Ensemble, nous sommes un vortex hyperactif qui fait jaillir des roulements de batterie partout où nous allons », écrivit Dave Grohl dans son autobiographie The Storyteller.

Le 25 mars 2022, le monde du rock perdit Taylor Hawkins, à seulement 50 ans, de causes inconnues, dans sa chambre d’hôtel au Four Seasons Casa Medina de Bogota, en Colombie, quelques heures avant un concert des Foo Fighters. Sa dernière apparition sur scène remontait à cinq jours plus tôt, au festival Loolapalooza de Buenos Aires, en Argentine. Il avait dirigé le groupe sur un set de 19 chansons, puis interprété des reprises de Been Caught Stealin’ de Jane’s Addiction et de Somebody to Love de Queen, un groupe qu’il admirait profondément : « Mon rêve était de chanter comme Roger Taylor de Queen et de jouer comme Stewart Copeland de The Police », avait-il déclaré.

Dans les nombreux hommages et commémorations publiés ces derniers jours, on a pu lire : « Si Dave Grohl était le symbole du dévouement total au rock et de la mission de jouer toute la nuit, Taylor Hawkins représentait à quel point cela pouvait être amusant. »

« Même lui ne se rend pas compte de son importance pour le groupe », a déclaré Dave Grohl. « L’alchimie entre nous était évidente dès le départ. » Le leader des Foo Fighters se souvient de sa première rencontre avec Taylor Hawkins : « Il m’a envahi comme une tornade de joie débordante. Taylor Hawkins, mon frère et mon meilleur ami, celui pour qui je donnerais ma vie. Je n’ai pas peur de le dire, ce fut le coup de foudre. Notre lien s’est renforcé jour après jour, chanson après chanson, note après note. »

Taylor Hawkins a rejoint les Foo Fighters pour l’enregistrement de leur troisième album, There is Nothing Left to Lose (1999), et, à l’instar de Dave Grohl avec Nevermind de Nirvana, il propulsa le groupe au sommet, en faisant l’un des meilleurs groupes de rock au monde.

Le batteur confiait que lorsqu’il entra pour la première fois en studio avec les Foo Fighters, il ne savait même pas comment enregistrer les chansons, car il ne les jouait qu’en live : « Quand on est sous les micros en studio, on n’a pas le droit à l’erreur, il faut que tout soit parfait. » Dave Grohl resta toujours à ses côtés, l’aidant à progresser en tant que musicien, perfectionnant sa technique et libérant son talent et son énergie. Il était là dans les moments difficiles, comme lorsqu’il tomba dans le coma après une overdose en 2001, restant à son chevet jusqu’à son réveil. Ensemble, ils bâtirent une carrière extraordinaire : « Ensemble, nous formions un duo irrésistible, sur scène comme en dehors, toujours en quête d’aventures », confia Dave Grohl, qui, après le suicide de Kurt Cobain en 1994, dut faire face à une autre terrible tragédie et trouver la force de continuer.

Deux fois nominé au Rock and Roll Hall of Fame avec Nirvana et les Foo Fighters, Dave Grohl a toujours souligné l’importance du sentiment d’appartenance à un groupe de rock : « Monter sur scène avec ses camarades procure un sentiment de sécurité. On n’est pas seul face au monde, on est ensemble. Je ne sais pas ce que c’est que d’être un artiste solo, mais je sais ce que c’est que d’être dans un groupe : c’est génial. »

Taylor Hawkins et Dave Grohl ont incarné une amitié unique, un lien indestructible qui restera gravé dans l’histoire du rock.