Foo Fighters : cette fois où Dave Grohl a secrètement réenregistré l'intégralité de l'album The Colour and the Shape

Le leader des Foo Fighters a entièrement refait les pistes de batterie, éliminant le travail de William Goldsmith, le batteur du groupe à l'époque.

Sorti en 1997, The Colour and the Shape est aujourd’hui considéré comme l’un des albums les plus emblématiques de l’histoire des Foo Fighters. Porté par des titres devenus cultes comme Everlong, My Hero ou Monkey Wrench, ce deuxième disque a définitivement installé le groupe de Dave Grohl sur la scène rock alternatif mondiale. Pourtant, derrière ce succès se cache une anecdote aussi fascinante que douloureuse, longtemps restée dans l’ombre.

Peu de fans le savent, mais l’album a connu une crise interne majeure durant son enregistrement, impliquant directement le premier batteur du groupe, William Goldsmith. À l’issue des sessions studio, Dave Grohl, perfectionniste notoire et ancien batteur de Nirvana, se montre profondément insatisfait du son de la batterie. Sans en informer clairement son batteur, il prend alors une décision radicale : réenregistrer lui-même l’intégralité des parties de batterie de l’album.

Une décision lourde de conséquences.

Dans une interview accordée à TheFive10, William Goldsmith est revenu avec amertume sur cet épisode qui a précipité son départ du groupe. « J'avais une cassette contenant le mixage provisoire de l'album avec moi à la batterie, et je l'ai donnée à ma sœur », confie-t-il. « La situation ayant dégénéré, j'ai abandonné le projet et je n'ai plus voulu y penser. Je n'ai donc jamais réclamé la cassette, et elle a disparu. »

Le musicien admet aujourd’hui ne même plus savoir si ces versions alternatives existent encore : « Je ne sais pas s'il existe encore des enregistrements de cet album avec moi à la batterie, et je ne le saurai jamais. » Avant d’ajouter, résigné : « Même s'ils existent encore, je vous assure qu'ils sont précieusement conservés, mais je ne serais pas surpris qu'ils aient tous été effacés d'un coup. Je ne le saurai jamais. »

Un mystère qui continue d’alimenter la légende autour de The Colour and the Shape.

Quelques années plus tard, c’est Taylor Hawkins, aujourd’hui disparu, qui revient sur son arrivée au sein des Foo Fighters, succédant à William Goldsmith. Dans une interview donnée à Kerrang!, il nuance l’idée d’un remplacement brutal : « Ai-je remplacé Goldsmith ? En fait, ça ne s'est pas passé comme ça. » explique-t-il. Grand admirateur du premier album du groupe, Hawkins connaissait déjà Dave Grohl, avec qui il avait noué une relation amicale.

Le déclic survient un jour banal, en voiture, à Los Angeles, en écoutant la radio KROQ : « C'est là que j'ai appris le départ de William et la recherche d'un nouveau batteur par le groupe. » Sans hésiter, Hawkins passe à l’action. « J’ai tout fait pour obtenir le numéro de Dave et je l’ai appelé immédiatement. » se souvient-il. « Je lui ai dit : “J’ai entendu dire que vous cherchiez un batteur”, et il m’a répondu : “Oui, vous connaissez quelqu’un ?” »

À l’époque, Taylor Hawkins joue pourtant dans le groupe qui accompagne Alanis Morissette en tournée. Mais le batteur sent que le moment est venu de tourner la page : « Je me rendais compte qu’Alanis souhaitait évoluer vers un style musical plus décontracté, alors le moment me semblait idéal pour me lancer. Alanis n’avait pas besoin de moi ! » affirme-t-il. « Alors j’ai tout simplement dit à Dave : “Je veux bien jouer de la batterie pour vous !” »

Après quelques répétitions, l’appel décisif arrive dans un contexte pour le moins improbable : « Je me souviens d’être chez moi, en train de regarder le film érotique Showgirls avec ma copine, quand Dave m’a appelé pour me proposer de rejoindre le groupe. »

La suite, on la connaît. Taylor Hawkins deviendra l’un des piliers des Foo Fighters, participant à écrire certaines des plus belles pages de l’histoire du rock moderne. Quant à The Colour and the Shape, il restera à jamais marqué par cette décision secrète de Dave Grohl, symbole de son exigence artistique… et d’un tournant décisif pour le groupe.