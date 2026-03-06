Smashing Pumpkins : Billy Corgan estime que le rock actuel est volontairement mis à l'écart !

Le leader des The Smashing Pumpkins affirme que le rock a progressivement perdu sa place dans la culture populaire à partir de la fin des années 90.

Lors d’un épisode de son podcast The Magnificent Others, Billy Corgan a livré son analyse sur la place du rock dans l’industrie musicale actuelle. Pour le leader de The Smashing Pumpkins, le recul du genre dans la culture mainstream ne serait pas simplement dû à l’évolution des goûts du public, mais à une décision progressive de l’industrie de mettre d’autres styles davantage en avant :

"Je pense, et je vais le dire ouvertement, que le rock a été délibérément mis en retrait dans la culture. Encore une fois, cela fait penser au 'magicien derrière le rideau', n'est-ce pas ? Quelqu'un va dire : 'Comment savez-vous qui était le magicien derrière le rideau ?' Tout ce que je sais, c'est que j'ai vu le changement de gravité."

Le musicien se souvient notamment d’un tournant à la fin des années 90. À cette période, la chaîne musicale MTV aurait commencé à privilégier d’autres courants, notamment le rap, ce qui a selon lui, profondément influencé la manière dont la musique était exposée au grand public :

"Si vous étiez à MTV ou autour de MTV en 1997 ou 1998, ils ont soudainement décidé que le rock était dépassé alors que le rock était encore très, très populaire. Et il a été remplacé par le rap... Leurs normes et leurs pratiques ont immédiatement changé, de sorte que des choses qui n'étaient pas autorisées l'ont soudainement été. Les gens brandissaient des armes. Certains affirment que la CIA était impliquée dans tout cela. Encore une fois, cela dépasse mes compétences, mais j'ai vu cela se produire. J'en ai été témoin."

Corgan précise toutefois qu’il ne remet pas en cause la qualité des artistes issus de ces nouveaux genres. Il souligne simplement qu’un contraste existe aujourd’hui : malgré une forte popularité en concert et auprès du public, le rock est beaucoup moins visible dans la culture populaire, au détriment d'autres genres :

"Bien sûr, cela a donné naissance à de la grande musique, ce n'est donc pas un désert stérile où quelque chose a été imposé pour remplacer autre chose. Des choses de qualité et de grands artistes sont arrivés, mais il y a eu ce changement manifeste. Je l'ai vu se produire. Et maintenant, le rap... semble perdre de son influence culturelle. La pop est complètement dominante. Le rock est probablement le genre qui vend le plus de billets dans le monde occidental, et pourtant, il n'est presque pas représenté dans la culture. Alors, pourquoi avons-nous ce schisme ? Je pense qu'ils ont délibérément réduit la capacité des rock stars à avoir une voix dans la culture."

En parallèle, The Smashing Pumpkins continuent de célébrer leur histoire. Leur premier album, "Gish", sorti en 1991, va faire l’objet d’une réédition vinyle spéciale prévue pour le 29 mai, presque 35 ans après sa sortie originale.