Smashing Pumpkins célèbre les 35 ans de "Gish" avec une édition vinyle collector !

Le premier album des Smashing Pumpkins, "Gish", revient en vinyle coloré pour son 35e anniversaire, ravivant l’héritage du rock alternatif des années 90.

Pour marquer cet anniversaire, Billy Corgan et les Smashing Pumpkins sortent une édition spéciale de "Gish", disponible dès le 29 mai. Le disque, qui avait déjà marqué les esprits en 1991 avec des titres comme "Rhinocéros, "I Am One", "Tristessa" ou encore "Siva", se pare cette fois d’un vinyle coloré en édition limitée ainsi qu’une version noire 180 grammes, toujours présentée dans sa pochette originale. Cette réédition s’adresse autant aux fans nostalgiques qu’aux collectionneurs désireux de redécouvrir un des albums iconiques années 90.

Le groupe continue de faire vivre son héritage avec des collaborations récentes, notamment la reprise de "Zombie" aux côtés de Yungblud, qui échange ses couplets avec la guitare emblématique de Billy Corgan. Le leader emblématique du groupe confie : "L’étoile de Yungblud brille intensément, ce fut un vrai plaisir d’apporter notre voix à son 'Zombie', qu’il a dit avoir été inspiré par l’un de nos morceaux. Nous avons donc voulu rendre cette version la plus personnelle possible, et j’en suis fier. C’est une façon de lui rendre hommage".

Yungblud lui, ne cache pas son enthousiasme quant à cette rencontre : "Siamese Dream est un album qui a énormément compté pour moi à l’époque où je grandissais. Travailler aujourd’hui avec le groupe qui l’a créé est presque irréel. Billy a toujours été une immense source d’inspiration, et ces dernières années, un vrai mentor. Sa vision de la vérité dans l’art est quelque chose que je garde toujours à cœur." Des échanges qui montrent combien les Smashing Pumpkins continuent d’influencer et d’inspirer les nouvelles générations et ce, même après plus de trois décennies sur le devant de la scène.