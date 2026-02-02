Grammy 2026 : Yungblud rend hommage à Ozzy Osbourne après sa victoire : « Le rock est putain de retour ! »

Le jeune rockeur a enlacé Sharon Osbourne sur scène, se souvenant d'Ozzy comme d'un véritable mentor et ami.

Lors des 68e Grammy Awards, Yungblud a offert un moment émouvant et historique en remportant le Grammy de la meilleure performance rock pour sa reprise de « Changes » de Black Sabbath, interprétée en duo avec Nuno Bettencourt, Frank Bello et Adam Wakeman. Cette victoire, diffusée avant la retransmission télévisée de la cérémonie, prend une signification encore plus forte, puisque la performance avait eu lieu lors du concert Back to the Beginning en juillet dernier, quelques semaines seulement avant le décès d’Ozzy Osbourne.

Visiblement ému, Yungblud a enlacé Sharon Osbourne sur scène avant de recevoir son prix, se souvenant d’Ozzy non seulement comme d’une icône musicale, mais aussi comme d’un véritable mentor et ami. Dans son discours, le jeune rockeur anglais a évoqué l’importance de grandir inspiré par une idole, capable de vous aider à construire votre identité, tant humaine qu’artistique. Il a confié combien il était surréaliste de pouvoir lui rendre hommage lors de son dernier concert et de recevoir un Grammy pour cela.

Le chanteur a également souligné comment « Changes » avait réussi à unir six générations de musiciens rock, au nom du genre, de Black Sabbath et d’Ozzy. Une performance qui, selon lui, symbolise la force intemporelle du rock et son pouvoir de rassembler au-delà des générations.

Yungblud a conclu son discours par une véritable déclaration d’amour au rock, dédiant son prix à tous ceux qui nourrissent un rêve, entre leur chambre et un magasin de guitares, lançant un message percutant : « Le rock est de retour ! ». Se remémorant sa dernière conversation avec Ozzy, il a réaffirmé que la musique était et reste essentielle, promettant d’insuffler son esprit à chaque concert.

Un vibrant hommage à une légende qui continuera de vivre à travers la musique, rappelant à tous que le rock n’a jamais disparu et qu’il reste plus vivant que jamais.