Sharon Osboune rend hommage à Yungblud après ses nominations aux Grammys : "Ozzy te regarde avec fierté"

Le chanteur britannique est le digne héritier d'Ozzy !

Le jeune rockeur britannique Yungblud vient de franchir une étape majeure dans sa carrière : il a annoncé sur X avoir reçu ses trois premières nominations aux Grammy Awards dans les catégories rock. Une reconnaissance qui souligne son influence croissante dans le paysage musical actuel et confirme son statut de figure incontournable de sa génération.

Quelques heures avant de monter sur scène, Yungblud a suivi les nominations en direct sur son ordinateur portable, entouré de ses meilleurs amis. L’une des premières à le féliciter a été Sharon Osbourne, qui a partagé sur Instagram un message rempli d’affection et de fierté :

« Je suis si fière de toi. C’est tout simplement incroyable, et je sais qu’Ozzy te regarde avec fierté. Je t’aimerai toujours, Sharon. »

Cette mention fait directement référence à Ozzy Osbourne, mentor et inspiration majeure pour Yungblud. Parmi les nominations figure sa performance en direct du classique d’Ozzy, "Changes", interprétée lors du concert de Villa Park. Ce moment était chargé de symbolique : Yungblud rendait hommage à son mentor sur scène, aux côtés des musiciens Nuno Bettencourt, Frank Bello et Adam Wakeman, lors du concert d’adieu d’Ozzy, "Back to the Beginning", à Birmingham. Cette reprise sera également incluse dans le film du concert, "Back To The Beginning: Ozzy's Final Bow", dont la sortie est prévue en 2026.

Dans un élan d’enthousiasme sur ses réseaux, Yungblud a partagé :

« MES TROIS PREMIÈRES NOMINATIONS AUX GRAMMY !!! Ils ont nominé "Zombie" pour la meilleure chanson rock, "IDOLS" pour le meilleur album rock et "Changes at Villa Park" pour la meilleure performance rock. Je suis tellement chanceux de pouvoir faire tout ça. Cette communauté et ce genre musical comptent énormément pour moi. Merci à tous. »

MY FIRST 3 GRAMMY NOMINATIONS!!! They’ve nominated “ZOMBIE” for best rock song, “IDOLS” for best rock album and “CHANGES at Villa Park” for best rock performance. I’m with my best friends watching the nominations on a laptop an hour before I go on stage. I’m so lucky to do this.… pic.twitter.com/HYeDacV7ek — YUNGBLUD (@yungblud) November 7, 2025

La relation entre Yungblud et Ozzy Osbourne dépasse le simple hommage artistique. Ozzy a été un véritable mentor, guidant le jeune artiste dans son expression musicale et dans son engagement envers le rock authentique. La reconnaissance par les Grammy Awards semble ainsi être la continuité naturelle de cette filiation, un signe que l’héritage du Prince des Ténèbres vit à travers la nouvelle génération.

Pour Yungblud, ces nominations ne sont pas seulement une victoire personnelle : elles symbolisent également la passion et la persévérance qui animent le rock contemporain, et la manière dont ce genre continue d’influencer et d’inspirer les jeunes artistes à travers le monde.