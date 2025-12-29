Chris Rea, voix emblématique du rock et du blues britannique, est mort à 74 ans

Le chanteur, guitariste et compositeur connu pour Driving Home for Christmas et The Road to Hell s’est éteint après une courte maladie, laissant derrière lui une œuvre immense et influente.

Une légende de la scène rock-blues britannique

Chris Rea, figure incontournable du rock et du blues anglais, est décédé le 22 décembre 2025 à l’âge de 74 ans, a annoncé sa famille dans un communiqué transmis aux médias. Sa carrière a duré plus de cinquante ans, pendant lesquels il a sorti 25 albums studio et vendu des dizaines de millions de disques à travers le monde. Né le 4 mars 1951 à Middlesbrough (Yorkshire du Nord), Rea s’est fait connaître dans les années 1970 et 1980 grâce à un son mêlant blues profond, rock mélodique et soul.

Des tubes qui traversent les générations

Rea n’était pas seulement un musicien talentueux : il a marqué plusieurs générations grâce à des morceaux devenus classiques. Son premier grand succès international, Fool (If You Think It’s Over), lui a valu une nomination aux Grammy Awards en 1978, tandis que des titres comme The Road to Hell (1989), Auberge (1991) ou Josephine sont restés des piliers du rock européen. Mais c’est surtout Driving Home for Christmas, initialement sorti en 1986, qui est devenu une chanson de saison emblématique, réapparue chaque année dans les playlists des fêtes. Sa voix rauque, ses guitares slide et son écriture sensible ont fait de lui une voix à la fois reconnaissable et profondément humaine.

Une carrière marquée par la passion et la résilience

Chris Rea a traversé plusieurs épreuves de santé au cours de sa vie, y compris un cancer du pancréas, un AVC en 2016 et d’autres problèmes chroniques, mais il est resté fidèle à sa musique et à ses racines blues jusqu’à la fin de sa carrière. Malgré des périodes de retrait médiatique, il a continué à écrire, jouer et tourner, cultivant une relation durable avec un public fidèle. Sa disparition, survenue à quelques jours des fêtes de fin d’année, a suscité une vague d’émotion au Royaume-Uni, en Europe et au-delà, témoignant de l’impact durable de son œuvre sur des millions d’auditeurs.