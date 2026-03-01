Elton John : L'histoire de son tout premier single "I've Been Loving You Too Long" un premier pas vers sa légende

Le 1 mars 1968, un jeune pianiste britannique encore inconnu du grand public publie son tout premier single.

Le 1 mars 1968, un jeune pianiste britannique encore inconnu du grand public publie son tout premier single. Son nom ? Elton John. Le titre : "I've Been Loving You Too Long". Un choix audacieux, une reprise soul intense, et surtout le point de départ d’une trajectoire qui allait marquer l’histoire du rock à jamais.

Elton John avant la gloire : les débuts d’un prodige

Avant de devenir l’icône flamboyante de Elton John, Reginald Kenneth Dwight est un jeune musicien londonien passionné de rhythm and blues. Pianiste surdoué formé à la Royal Academy of Music, il fait ses armes dans les pubs et les groupes locaux, notamment Bluesology. Mais en 1968, l’heure est venue de tenter sa chance en solo.

À seulement 20 ans, il enregistre "I've Been Loving You Too Long", une reprise du classique soul d’Otis Redding. Le morceau original, sorti en 1965, est une ballade déchirante devenue un standard du genre. Pour son premier single, Elton ne choisit pas la facilité : il s’attaque à un monument.

"I've Been Loving You Too Long" : un premier single audacieux

Publié le 1 mars 1968, le single révèle un artiste encore en construction mais déjà habité. La voix est plus sage que celle qu’on lui connaîtra plus tard, mais l’interprétation est sincère. Le piano, déjà central, laisse entrevoir ce qui deviendra sa signature.

Ce premier essai ne rencontre pas le succès commercial. Le morceau passe relativement inaperçu dans les charts britanniques. Pourtant, avec le recul, il représente bien plus qu’un simple échec discographique : c’est la première pierre d’un édifice monumental.

Car quelques mois plus tard, Elton John rencontre le parolier Bernie Taupin. Une collaboration historique débute. Ensemble, ils vont façonner certains des plus grands classiques du rock des années 70.

D’un single confidentiel à la légende du rock

Il faudra attendre 1970 et l’album Elton John pour que le monde découvre réellement l’ampleur du talent d’Elton John, notamment avec le titre Your Song. À partir de là, tout s’enchaîne : albums cultes, tournées spectaculaires, costumes extravagants et hymnes intergénérationnels.

Quand on réécoute aujourd’hui "I've Been Loving You Too Long", on entend un artiste en devenir. Un musicien encore loin des paillettes, mais déjà animé par cette intensité émotionnelle qui deviendra sa marque de fabrique.

Un premier pas vers la légende

Ce premier single, sorti le 1 mars 1968, n’a peut-être pas bouleversé l’industrie musicale sur le moment. Mais il incarne le tout premier chapitre de la carrière d’Elton John, future légende vivante du rock.

Avant les millions d’albums vendus, avant les stades pleins et les adieux grandioses, il y a eu cette reprise soul enregistrée avec ambition. Une tentative. Un pari. Le début d’une histoire qui allait transformer un jeune pianiste britannique en monument de la musique mondiale.

Comme souvent dans le rock, les légendes ne naissent pas dans la lumière. Elles commencent dans l’ombre, avec un simple 45 tours.