Elton John fait son retour sur scène pour Rock in Rio 2026 !

Alors qu'il était à la retraite, le chanteur a décidé de prendre le micro une ultime fois !

C’est tout simplement exceptionnel ! Alors qu’Elton John avait rangé ses lunettes extravagantes et tiré sa révérence après une longue et légendaire carrière, le Rocketman a décidé de faire mentir la retraite. À 78 ans, malgré des problèmes de santé, des apparitions publiques où il semblait très affaibli — notamment cet été en France — et même après avoir remplacé ses rotules en or, la star britannique remonte sur scène pour un événement unique : Rock in Rio 2026.

La nouvelle est tombée comme un éclair dans le ciel du rock : Sir Elton John est officiellement la première tête d’affiche de l’édition 2026 du mythique festival brésilien. Il se produira le 7 septembre 2026, dans ce qui sera son unique concert au Brésil. Un moment qui s’annonce déjà historique.

Roberto Medina, créateur et président du festival Rock in Rio, n’a pas caché son enthousiasme :

"Rock in Rio est né pour créer des souvenirs inoubliables. Nous ne ramenons pas seulement Elton John, nous ramenons une légende vivante".

Et comment lui donner tort ? Voir Elton John reprendre le micro, lui qui a marqué l’histoire du rock, de la pop et de la scène mondiale depuis plus de cinq décennies, c’est l’assurance d’un moment hors du temps.

L’artiste britannique, visiblement touché par cette invitation, a répondu avec beaucoup d’émotion :

"J’ai toujours passé des moments fantastiques chaque fois que nous avons joué au Brésil. Je n’ai pas réussi à me rendre en Amérique du Sud pour la tournée d’adieu, alors quand Rock In Rio m’a demandé de jouer, j’ai dit 'oui' immédiatement".

Un retour inespéré, un événement unique, une légende vivante sur scène : Rock in Rio 2026 s’annonce déjà comme l’un des plus grands rendez-vous musicaux de la décennie. Et si c’était vraiment le dernier show du Rocketman ?