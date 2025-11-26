Jack et Louis Osbourne viennent bousculer certaines idées reçues sur ses goûts musicaux.

Alors que Ozzy Osbourne reste une icône mondiale du heavy metal, de nouvelles révélations faites par ses fils Jack et Louis Osbourne viennent bousculer certaines idées reçues sur ses goûts musicaux.

Le Prince des Ténèbres, légendaire créateur de Black Sabbath et figure incontournable de la scène rock, avait déjà raconté comment la musique avait bouleversé sa vie pour la première fois : « Je me souviens comme si c'était hier. Je marchais dans les rues de Birmingham, une radio à la main, et j'ai entendu She Loves You. À ce moment précis, je me suis dit : j'ai trouvé ce que je veux faire de ma vie. »

Mais au-delà de son amour pour Black Sabbath, l’icône du metal avait des goûts plus éclectiques qu’on ne le pensait. D’après Jack et Louis Osbourne, même dans les derniers mois de sa vie, avant son décès le 22 juillet 2025, Ozzy ne se séparait jamais de la musique : « Il avait une petite enceinte connectée à son téléphone et la gardait toujours à portée de main lorsqu'il peignait ou faisait du sport. »

Et le plus surprenant : « Il n'écoutait jamais de rock. Il aimait la musique des années 80, des groupes comme Tears for Fears. » Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le Prince des Ténèbres avait une préférence pour la mélodie et le chant, admirant tout particulièrement des voix comme celles d'Adele ou d’Amy Winehouse. « Il adorait les chanteuses, surtout Adele et, avant elle, Amy Winehouse. Il admirait leurs voix et leur façon de chanter. Ce n'est pas un hasard si elles sont considérées comme les deux plus belles voix qu'ait connues l'Angleterre ces vingt dernières années », expliquent ses fils.

Dans une interview mémorable avec Jack Black et Kyle Gass de Tenacious D, Ozzy Osbourne avait également révélé ses influences musicales : outre The Beatles, dont il considère A Day in the Life et Hey Jude comme les deux plus belles chansons jamais écrites, il cite Led Zeppelin et The Who. « Je n'aime pas la musique moderne. J'ai l'impression que ce n'est qu'un recyclage du passé », confiait-il.

Enfin, lorsqu’on lui demandait quel était son groupe ou artiste de heavy metal préféré, il répondait avec humour : « Ozzy Osbourne ». Mais selon ses fils Jack et Louis : « Il écoutait souvent AC/DC et Metallica, et occasionnellement Guns N' Roses. Pas Iron Maiden, il n'a jamais été fan d'Iron Maiden. »

Cette révélation pourrait surprendre de nombreux fans, mais elle illustre parfaitement l’authenticité de Ozzy Osbourne : un icône du heavy metal qui, derrière son image sombre et rebelle, avait un goût prononcé pour la mélodie et la voix.