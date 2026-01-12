Le jour où Liam Gallagher a été interdit de vol sur British Airways !

Ce n'était pas la première fois que le chanteur d'Oasis avait un problème avec une compagnie aérienne.

Avec Liam Gallagher, tout peut arriver. Icône incontrôlable du rock britannique, le chanteur d’Oasis a bâti sa légende autant sur ses hymnes générationnels que sur ses frasques hors scène. Et le 12 Janvier 2001, c’est dans les airs – ou plutôt avant même le décollage – que le frontman va une nouvelle fois faire parler de lui.

Ce jour-là, Liam Gallagher embarque à l’aéroport de Gatwick, à Londres, accompagné de son frère Noel Gallagher et du reste d’Oasis, direction Rio de Janeiro. Le groupe est attendu en tête d’affiche du mythique festival Rock in Rio, l’un des plus grands rendez-vous rock de la planète. Mais avant même que l’avion ne quitte le sol, la tournée prend une tournure explosive.

Une accusation grave à l’embarquement

Selon les faits rapportés à l’époque, une hôtesse de l’air de British Airways accuse le chanteur de harcèlement sexuel. L’incident se serait produit lors de l’embarquement au terminal Nord : sans raison apparente, Liam Gallagher aurait interpellé l’employée avant de lui toucher les fesses, un geste effectué sans son consentement.

Choquée, la victime signale immédiatement les faits à la compagnie aérienne, qui alerte à son tour la police du Sussex. Une enquête officielle est alors ouverte. Le camp Oasis joue la carte de la surprise : un porte-parole du groupe affirme ne pas être au courant de l’incident.

De son côté, British Airways publie un communiqué sans équivoque :

« Le vendredi 12 janvier, un passager aurait agressé sexuellement une femme avant l’embarquement sur le vol 2247 reliant Gatwick à Rio de Janeiro. L’employée a signalé l’incident à la police du Sussex, qui mène actuellement une enquête. »

La police confirme à son tour :

« L’agression d’un employé de British Airways aurait eu lieu le 12 janvier au terminal Nord. L’enquête est en cours et nous ne sommes pas en mesure de faire d’autres commentaires pour le moment. »

Une affaire finalement classée sans suite

Pendant plusieurs semaines, l’ombre du scandale plane sur Liam Gallagher, déjà connu pour ses provocations et son attitude imprévisible. Finalement, quatre semaines plus tard, l’affaire connaît un dénouement inattendu.

Après interrogatoire à Gatwick, la police décide de ne pas engager de poursuites contre le chanteur. Dans un communiqué officiel, elle précise :

« Suite à consultation entre la police et le Service des poursuites de la Couronne, il n’est pas nécessaire d’engager des poursuites contre cet individu. »

Blanchi sur le plan judiciaire, Liam Gallagher n’échappera cependant pas aux conséquences : l’épisode marque durablement ses relations avec British Airways, qui ne voit plus vraiment d’un bon œil la présence du rockeur à bord de ses appareils.

Un passif déjà chargé dans les airs

Ce n’était d’ailleurs pas la première fois que le benjamin des frères Gallagher se retrouvait en conflit avec une compagnie aérienne. En 1998, il avait déjà été interdit de vol par Cathay Pacific après un trajet chaotique entre Hong Kong et l’Australie.

À l’époque, plusieurs passagers s’étaient plaints du comportement du chanteur et de son entourage : alcoolisation excessive, cigarettes fumées en cabine, objets jetés à travers l’avion… La situation avait été si tendue que le commandant de bord avait dû intervenir personnellement pour rétablir le calme.

Une légende rock jusqu’au bout

Entre scandales, excès et polémiques, Liam Gallagher reste fidèle à son image : celle d’un rockeur incontrôlable, incapable de se plier aux règles, même à 10 000 mètres d’altitude. Une attitude qui lui a valu interdictions de vol, titres dans la presse et réputation sulfureuse… mais qui participe aussi à la mythologie d’Oasis et à l’aura indomptable du chanteur.