Bruce Dickinson figurera sur le nouvel album des Foo Fighters !

Le chanteur d'Iron Maiden ajoute : « Me voici avec Dave Grohl dans son fabuleux Studio 606 ! Et oui, j'ai joué de cette cloche à vache sur l'album ! »

C’est le genre de nouvelle qui fait vibrer toute la planète rock : Bruce Dickinson sera présent sur le prochain album des Foo Fighters. Une rencontre au sommet entre deux figures majeures du rock mondial, qui promet déjà un moment d’anthologie.

Le frontman d’Iron Maiden a lui-même vendu la mèche via Instagram. Sur une photo postée aux côtés de Dave Grohl dans le mythique Studio 606, Dickinson écrit avec son humour légendaire :

« Avec Dave Grohl dans son fabuleux Studio 606 ! Et oui, j’ai joué de cette cloche sur l’album ! »

Une phrase à prendre au second degré… mais pas tant que ça. Car derrière la blague, la collaboration est bien réelle. Et il n’en fallait pas plus pour enflammer les fans des deux groupes, certains parlant déjà d’un « crossover épique » entre le heavy metal britannique et l’alternative rock américain.

Un moment charnière pour les Foo Fighters

Cette apparition surprise intervient à un tournant stratégique pour les Foo Fighters. Le groupe a annoncé le 19 février la sortie de son douzième album studio, Your Favorite Toy, prévue pour le 24 avril 2026. Plus de vingt ans après leurs débuts, la formation menée par Dave Grohl continue d’évoluer sans jamais perdre son ADN explosif.

Pour teaser ce nouveau chapitre, les Foo Fighters ont déjà dévoilé le morceau “Asking For A Friend”, ainsi que le titre éponyme “Your Favorite Toy”, premier single de 2026. Un morceau nerveux, brut, taillé pour la scène, qui laisse présager un album puissant et sans compromis.

Autre élément clé : ce sera le premier album enregistré avec le nouveau batteur Ilan Rubin, qui a récemment confié ne pas s’attendre à entrer aussi vite en studio avec le groupe. Une nouvelle dynamique rythmique qui pourrait bien insuffler une énergie différente à ce douzième opus.

Une tournée mondiale dans la foulée

À peine l’album sorti, les Foo Fighters enchaîneront avec la tournée mondiale “Take Cover”, qui débutera le 8 mai au festival Welcome to Rockville à Daytona Beach.

Et excellente nouvelle pour les fans français : le groupe sera en France pour une date exceptionnelle à Paris La Défense Arena le 19 juin 2026. Un rendez-vous qui s’annonce déjà comme l’un des événements rock majeurs de l’année.

Un crossover historique ?

Voir Bruce Dickinson participer, même brièvement, à un album des Foo Fighters, c’est assister à la rencontre de deux écoles du rock. D’un côté, la théâtralité et la puissance d’Iron Maiden. De l’autre, l’efficacité mélodique et la rage alternative des Foo Fighters.

Reste à savoir quelle sera l’ampleur réelle de sa contribution. Une simple cloche ? Un clin d’œil studio ? Ou une apparition plus symbolique qu’il n’y paraît ?

Quoi qu’il en soit, Your Favorite Toy s’annonce déjà comme l’un des albums rock les plus attendus de 2026. Et avec un tel invité surprise, l’excitation ne fait que commencer.