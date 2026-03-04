Lexi Jones, la fille de David Bowie, se confie sur son combat contre la dépression

La fille du Thin White Duke raconte une adolescence marquée par des troubles alimentaires, l’abus de substances et la douleur liée à la maladie de son père.

Alexandria "Lexi" Jones, fille de 25 ans de David Bowie et du mannequin Iman, a partagé un témoignage personnel et profond sur les années difficiles de son adolescence. Désormais musicienne et artiste, Lexi a publié une série de vidéos et de déclarations dans lesquelles elle évoque ouvertement sa lutte contre la dépression, la boulimie et l’abus de substances durant sa jeunesse.

Bien que son enfance puisse sembler privilégiée, Lexi décrit des périodes de grande souffrance et de confusion, souvent écrasée par le poids de la célébrité de ses parents et se sentant, incapable d’exister en dehors de leur ombre. Dans une vidéo, elle explique que ses difficultés se sont intensifiées vers l’âge de 14 ans, lorsque David Bowie a reçu un diagnostic de cancer du foie. Elle a alors commencé à boire et à consommer des drogues en solitaire, cherchant une échappatoire à ce qui l’entourait.

Sa boulimie, avait débuté dès l’âge de 12 ans, la situation s’étant aggravée avec ses échecs scolaires, renforçant son sentiment d’infériorité, jusqu’à ce que ses parents interviennent un soir en constatant sa détresse. Lexi se souvient de son père lui lisant une lettre dans laquelle il disait : "Je suis désolé qu’on doive faire ça", avant de l’inscrire dans un programme de thérapie en pleine nature. 91 jours, où elle a vécu dans des conditions très strictes avec très peu de contacts extérieurs.

Après cette première expérience, elle a passé 13 mois supplémentaires dans un centre résidentiel dans l’Utah, puis, après un bref retour chez elle, elle a intégré un autre programme. Pour elle, le plus douloureux est de ne pas avoir pu être auprès de son père dans ses derniers instants : ils se sont parlé pour la dernière fois à l’occasion de son anniversaire, deux jours avant sa mort, mais elle n’était pas présente lorsque Bowie s’est éteint en janvier 2016.

Malgré la douleur de son témoignage, Lexi précise que ses paroles ne constituent pas une accusation envers ses parents, qu’elle aime profondément et envers lesquels elle ne nourrit aucun ressentiment : "Ils essayaient d’aider un enfant qui luttait de manière qu’aucun de nous ne comprenait pleinement à l’époque."

Son récit se veut avant tout une manière d’ouvrir le dialogue sur l’importance de la santé mentale et sur les difficultés que de nombreux jeunes affrontent en silence. À travers son introspection, elle souhaite encourager d’autres adolescents à chercher du soutien et de l’aide dans les moments les plus difficiles.