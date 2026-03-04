Neil Young explique pourquoi il a décidé d'annuler sa tournée de 2026.

C’est une annonce qui a surpris, puis inquiété ses fans des deux côtés de l’Atlantique. Début février, sur son site officiel Neil Young Archives, Neil Young a confirmé l’annulation de toutes les dates de sa tournée britannique et européenne de 2026. Un message sobre, presque laconique, dans lequel l’icône folk-rock s’est dite désolée de décevoir son public, tout en affirmant simplement que « le moment n’était pas venu ».

Depuis, le silence avait nourri les spéculations. Problèmes de santé ? Désaccords logistiques ? Tensions politiques ? Il aura fallu attendre plusieurs semaines pour que le musicien sorte de sa réserve.

« J’écoute les signaux de mon corps »

Fidèle à son habitude, c’est à travers une série de réponses adressées à des fans sur son site que l’artiste a finalement pris la parole. Sans entrer dans les détails, Neil Young a tenu à rassurer : tout va bien. Mais le chanteur explique ressentir le besoin d’une pause, précisant qu’il préfère désormais « écouter les signaux de son corps ».

Une déclaration qui, si elle reste vague, en dit long sur l’état d’esprit d’un artiste de 80 ans (en 2026) dont la carrière s’étend sur plus de six décennies. Loin d’un coup de théâtre ou d’un conflit en coulisses, cette décision semble avant tout dictée par une volonté de préserver son énergie et sa santé.

Dans une industrie où les tournées sont souvent synonymes d’endurance extrême, cette prise de recul sonne comme un rappel : même les légendes doivent parfois ralentir.

Une tournée américaine pour rassembler ?

Parmi les nombreuses lettres reçues, un fan a exhorté le musicien à organiser une tournée aux États-Unis afin de « rassembler les gens », évoquant le climat politique actuel particulièrement tendu. À cette suggestion, Neil Young a répondu qu’il « essaierait ».

Une phrase courte, mais lourde de sens. Connu pour ses positions engagées et son franc-parler, le chanteur n’a jamais hésité à utiliser sa musique comme vecteur de cohésion ou de contestation. Cette possible tournée américaine pourrait ainsi prendre une dimension presque militante, dans la lignée de ses engagements passés.

Un contraste avec l’enthousiasme de l’an dernier

Cette annulation tranche avec l’enthousiasme affiché l’an dernier lors de l’annonce initiale de la tournée. Les dates britanniques et européennes avaient été accueillies avec ferveur, laissant espérer un nouveau chapitre scénique intense pour l’artiste.

À ce jour, aucune nouvelle date ni aucun projet alternatif n’ont été annoncés. L’avenir reste donc incertain pour les fans qui espéraient retrouver la légende sur scène en 2026.

Un geste fort envers le Groenland

Si la scène attendra, le cœur, lui, continue de parler. Récemment, Neil Young a offert un an d’accès gratuit à l’intégralité de ses archives musicales aux habitants du Groenland. Un catalogue colossal, regroupant toute sa musique des 62 dernières années.

Un geste symbolique, présenté comme une initiative de paix face à la situation politique actuelle. Dans un monde fragmenté, l’artiste semble vouloir rappeler que la musique peut encore être un pont.

En annulant sa tournée de 2026, Neil Young ne ferme pas la porte. Il marque une pause. Et peut-être, une fois encore, prépare-t-il le terrain pour un retour à son image : imprévisible, engagé et profondément humain.