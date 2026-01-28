Neil Young s’oppose encore une fois à Trump et fait un cadeau symbolique au Groenland !

Neil Young a pris une initiative aussi symbolique que politique : offrir un accès gratuit à l’intégralité de ses archives musicales numériques aux résidents du Groenland. Ce geste, intervient en réaction aux déclarations répétées de Donald Trump évoquant une possible annexion du territoire danois.

À 79 ans, Neil Young met à disposition 62 années de musique, de films et d’enregistrements via son site officiel, décrivant cette décision comme une "offre de paix et d’amour" adressée au peuple groenlandais, pris malgré lui dans des tensions géopolitiques.

"En signe de gentillesse et de respect"

Dans un message publié sur son site, Neil Young explique vouloir exprimer son soutien face à ce qu’il considère comme des pressions injustifiées :

"À nos amis du Groenland, en signe de gentillesse et de respect, nous sommes avec vous aux côtés d’une forte majorité d’Américains. Je voudrais offrir un abonnement gratuit d’un an à tous les résidents du Groenland. J’espère que ma musique et mes films musicaux apaiseront certaines du stress injustifié et des menaces que vous subissez de la part de notre gouvernement impopulaire et, espérons-le, temporaire. C’est mon souhait sincère que vous puissiez profiter de toute ma musique dans votre belle maison du Groenland, dans sa plus haute qualité. C’est une offre de paix et d’amour. Toute la musique que j’ai faite au cours des 62 dernières années est à vous pour l’écouter. Vous pouvez renouveler gratuitement si vous êtes au Groenland. Nous espérons que d’autres organisations suivront dans l’esprit de notre exemple."

Une prise de position politique assumée

Ce geste s’inscrit dans un contexte plus large d’engagement politique renforcé de la part de Neil Young. Depuis le début de l’année, le musicien multiplie les prises de parole contre l’administration Trump, notamment après la mort de Renee Nicole Good, poétesse primée tuée lors d’une intervention de la police de l’immigration à Minneapolis.

Dans un éditorial au ton dur publié sur son site, intitulé "It’s ICE Cold Here in America", Young dénonce un gouvernement qu’il juge dangereux et irresponsable, accusant Donald Trump de "détruire l’Amérique petit à petit". Le musicien déclare également : "Il nous a divisés. Comment avons-nous élu ces ordures qui n’ont pas de valeurs, pas de conscience, aucun moyen de sauver les États-Unis".

Neil Young s’adresse directement à ses compatriotes américains, les appelant à une réaction collective non violente : "Quelque chose doit changer cela. Nous savons quoi faire. Se soulever. Pacifiquement par millions. Trop de personnes innocentes meurent".

Une constance dans l’engagement

Cette nouvelle action s'ajoute à la longue série de décisions militantes prises par Neil Young ces dernières années. L’artiste avait notamment retiré sa musique de Spotify pour protester contre la désinformation sur les vaccins, quitté les réseaux sociaux de Meta, puis abandonné X (anciennement Twitter) après des prises de position controversées d’Elon Musk. À travers cette initiative tournée vers le Groenland, Neil Young confirme une nouvelle fois son statut d’artiste profondément engagé, pour qui la musique reste indissociable d’une vision éthique, politique et humaine du monde.