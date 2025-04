Neil Young, terrifié pour son avenir aux Etats-Unis : peur d'être "interdit d'entrer ou en prison"

La raison ? Ses propos virulents sur l'actuel président du pays...

L'inquiétude grandissante de Neil Young quant à son avenir dans le pays

Neil Young est inquiet, et on comprend facilement pourquoi. Ce dernier, qui n'a jamais eu sa langue dans sa proche, n'a jamais pris de gants concernant ses opinions sur l'actuel président du pays, Donald Trump. Pourtant, Neil Young se sent menacé. En effet, le chanteur, qui prépare actuellement son Love Earth Tour, la mise en lumière de son dernier album The Chrome Hearts, est attendu l'été prochain au Royaume-Uni et en Europe pour faire la tournée des festivals. Une bonne nouvelle si l'artiste pouvait se rassurer sur la certitude de son retour. Mais selon lui, cela risque d'être compliqué, au vu de son opinion tranchée sur Trump, comme il l'explique sur son blog Neil Young Archives :