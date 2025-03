Neil Young sera en concert à Paris à l'été 2025

L'artiste sera sur la scène de l'Adidas Arena au mois de juillet.

A 79 ans, Neil Young n'a absolument rien perdu de son amour pour le rock et pour la musique en général. Il est également toujours aussi éveillé sur le monde qui l'entoure, et a d'ailleurs récemment décidé de s'engager pour l'Ukraine en faisant débuter sa tournée là-bas avec un concert gratuit, avant de finalement l'annuler. Mais les français aussi pouvoir admirer les prestations scéniques de la légende du rock : il sera en effet en concert à Paris pendant l'été 2025 !

L'artiste a en effet une tournée de prévue dans les prochains mois, qui durera pendant tout l'été et même un peu plus. En effet, Neil Young and the chrome hearts (le nom de son groupe) vont partir sur scène en Australie dès le mois d'avril. Mais ce qui nous intéresse, c'est son passage à Paris cet été, qui vient d'être officialisé. Le 13 juillet 2025, le rockeur vous donne rendez-vous sur la scène de l'Adidas Arena.

Une salle toute neuve et ultra moderne, qui accueille habituellement des rencontres de basket, mais aussi des concerts depuis peu, puisque la disposition des gradins s'y prête bien. La billetterie sera ouverte dès aujourd'hui, à 10h, alors ne perdez pas de temps si ça vous intéresse. Car même si il n'est peut-être pas la plus grande légende de l'histoire du rock folk, il a de nombreux fans, et l'Adidas Arena ne compte que 8 000 places, qui peuvent se remplir très vite !