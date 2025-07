AC/DC magistral à Düsseldorf, juste avant d'arriver au Stade de France

Les fans d'AC/DC sont aux anges : le groupe est au top de sa forme !

AC/DC passe en mode estival ! Et ça va faire plaisir aux fans européens, car le groupe a prévu une douzaine de dates en Europe pour leur Power Up Tour, qui a d'ailleurs déjà commencé. Le groupe de hard rock le plus connu au monde a lancé sa tournée à Prague, le 26 juin dernier, puis est passé par Berlin, et Varsovie. Mais le 8 juillet, c'est à Düsseldorf qu'ils sont venus enflammer la foule, et ils se sont vraiment donnés à fond.

Comme souvent, les fans d'AC/DC se sont montrés très réactifs, et la plupart des morceaux joués pendant le concert du 8 juillet à Düsseldorf ont été filmés et sont déjà sur Youtube, en très bonne qualité. C'est l'occasion de découvrir la setlist, avec de grands classiques du groupe, comme "Back in Black", "Highway to Hell", "Thunderstuck", et évidemment "Shot in the Dark". Angus Young a aussi pu se défouler lors d'un long solo de guitare, pour le plus grand plaisir du public en admiration devant sa maîtrise.

Bref, une belle soirée de rock, qui s'est terminée sur "T.N.T." et "For those About To Rock", devant 60 000 personnes déchaînées. Voir AC/DC être en forme à ce point, c'est une excellente nouvelle pour les fans français du groupe, car dans environ un mois, les 9 et 13 août, c'est au Stade de France qu'ils viendront mettre le feu !