AC/DC : Une date supplémentaire au Stade de France !

Rendez-vous le 13 août 2025 !

Une annonce tout simplement exceptionnelle ! Alors qu'AC/DC commenceront une tournée européenne durant l'été 2025, le groupe légendaire posera ses valises en France et notamment au Stade de France le 9 août 2025 à 19h !

Si l'engouement a été énorme, avec une billetterie qui a déjà fait salle comble depuis l'ouverture ce lundi 10 février à 10h, les personnes qui n'ont pas pu avoir des places vont pouvoir avoir une seconde chance ! En effet, Angus Young et ses amis vont revenir pour une date supplémentaire à Saint-Denis le 13 août prochain !

Et autre grande nouvelle ! La billetterie est déjà ouverte ! N'hésitez pas à prendre vos places rapidement, car si la première date a été complète en moins de deux heures, nul doute qu'il n'y aura plus de places en fin de journée ! Les prix vont de 111,50€ à 166,50€ !

Le Stade de France, avec sa capacité exceptionnelle, promet de vibrer au son des plus grands classiques d'AC/DC, de Highway to Hell à Thunderstruck. Les fans pourront profiter d'une mise en scène spectaculaire et d'une sonorité à couper le souffle, comme le groupe sait si bien le faire.

Cette tournée marquera également l'occasion pour le public de redécouvrir leur dernier album qui a su réconcilier les fans de la première heure et une nouvelle génération d'amateurs de rock.

Ne manquez pas cet événement unique qui restera sans aucun doute gravé dans les mémoires des fans. Préparez-vous pour une soirée rock mémorable et une ambiance électrisante !