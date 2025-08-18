Splipknot, prêt à vendre son catalogue pour plusieurs millions de dollars ?

Une pratique de plus en plus courante dans l'industrie musicale...

Slipknot est sur le point de signer un accord historique ! En effet, selon Billboard Pro, le groupe de nu métal, qui fête ses 30 ans cette année, serait en pleines négociations avec HarbourView Equity Partners afin de leur céder les droits d’édition et d’enregistrement de tout son catalogue musical. Un accord qui pourrait leur permettre de récolter un joli pactole, puisque la transaction s'élèverait à 120 millions de dollars. Une décision qui peut surprendre, mais qui n'est pas rare dans l'industrie musicale.

En effet, de nombreux artistes avant Slipknot ont choisi de monétiser leur patrimoine artistique. C'est le cas notamment de Pink Floyd - pas moins de 400 millions de dollars en accord avec Sony, des Red Hot Chili Peppers (350 millions), de Michael Jackson, de Bob Dylan, ou même du champion en titre, Queen, avec un patrimoine estimé à 1,27 milliard de dollars. L'objectif derrière cette pratique ? Permettre aux artistes d'avoir une entrée d'argent "facile, conséquente et rapide", tout en gardant le contrôle des œuvres à venir, comme l'explique le professeur de l'Université de Liège, Christophe Pirenne.

Parallèlement à cette opération marketing, le groupe n'en oublie pas de soigner son héritage artistique. En effet, Slipknot a annoncé récemment la sortie d'une réédition monumentale de leur tout premier album officiel ''Slipknot" (on ne parle pas de Mate. Feed. Kill. Repeat, sorti en 1996), paru en 1999, à l’occasion de son 25e anniversaire. Une édition qui fera plaisir aux fans de la première heure, puisqu'elle comprendra pas moins de 40 titres inédits, des démos, des enregistrements live et des archives visuelles, une véritable plongée en immersion dans les débuts du collectif masqué.

Entre négociation économique et célébration mémorielle, Slipknot prouve qu’il compte à la fois préserver son indépendance créative pour des années à venir, tout en valorisant leur héritage musical, qui a profondément marqué l’histoire du metal.