Le rendez-vous est donné : du 26 au 30 août 2026, le Domaine national de Saint-Cloud vibrera à nouveau au rythme des guitares, des amplis et des shows XXL.

Rock en Seine frappe fort pour son édition 2026. Après avoir confirmé ces dernières semaines trois têtes d’affiche majeures — The Cure, Nick Cave & The Bad Seeds et Tyler, the Creator, dont les billets jour se sont écoulés en un éclair — le festival parisien dévoile aujourd’hui une nouvelle salve d’artistes. De quoi dessiner un peu plus les contours d’une édition qui s’annonce déjà monumentale.

Un line-up rock déjà puissant

Côté rock, Rock en Seine remet les pendules à zéro et aligne une programmation qui tape fort. Les Écossais Franz Ferdinand viendront enflammer la scène avec leur énergie inimitable, tandis que les maîtres du shoegaze Slowdive envelopperont le public dans une brume sonore hypnotique. Les Écossais de Biffy Clyro, spécialistes des montagnes russes émotionnelles entre riffs musclés et mélodies délicates, seront également de la partie.

La scène américaine sera dignement représentée avec le rock new-yorkais sombre et tranchant d’Interpol, le metal atmosphérique des Deftones, le blues-garage rétro et irrésistible de The Black Keys, ainsi que l’indie folk lumineuse de Kurt Vile & The Violators.

La nouvelle garde rock fait le déplacement

Rock en Seine aime mélanger les générations, et cette année encore, la nouvelle scène rock mondiale aura toute sa place. Les Australiens survoltés Amyl and the Sniffers viendront mettre le feu, tout comme le duo britannique Lambrini Girls, déjà repéré pour leurs concerts fougueux et sans compromis. Les Américains de Turnstile, véritables météores du rock moderne, apporteront leur énergie explosive et fédératrice.

Les sensations du moment au rendez-vous

Le festival n’oublie pas de mettre en avant les talents en pleine ascension. Le New-Yorkais SOMBR, nouveau phénomène entre pop et rock, viendra dévoiler son univers singulier. Ravyn Lenae impressionnera sans doute les festivaliers grâce à sa voix R&B saisissante. La Franco-Coréenne Miki apportera une touche d’electro-pop audacieuse et inventive, tandis que les Marseillais LANDMVRKS mêleront métal, spoken-word et influences rap dans un mélange explosif parfaitement taillé pour la scène.

Une édition déjà incontournable

Avec ces premiers noms, Rock en Seine 2026 s’annonce comme l’une des programmations les plus ambitieuses du festival. Entre légendes confirmées, retours attendus, rock sauvage et découvertes renversantes, cette nouvelle édition promet une expérience intense pour tous les fans de musique alternative.

Et ce n’est qu’un début : d’autres révélations devraient suivre très prochainement.

Préparez les Docs, les gilets en jean et la crème solaire : l’été 2026 va résonner très fort du côté de Saint-Cloud.