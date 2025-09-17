The Cure en tête d'affiche de Rock En Seine 2026 !

Les billets seront en vente dès mercredi 17 septembre à 17h !

Les ténèbres vont à nouveau envelopper le Domaine national de Saint-Cloud. Sept ans après leur passage mémorable à Rock en Seine 2019, les légendes anglaises de The Cure s’apprêtent à revenir hanter la grande scène du festival. Le dimanche 30 août 2026, Robert Smith et sa bande clôtureront la dernière journée, promettant un final monumental, à la hauteur de leur réputation.

Quarante années d’existence, une carrière jalonnée de classiques intemporels – de "A Forest" à "Pictures of You", en passant par l’incontournable "Just Like Heaven" – et toujours cette capacité à hypnotiser les foules. Avec leur quatorzième album, Songs of a Lost World (sorti fin 2024), The Cure a prouvé qu’ils n’avaient rien perdu de leur noirceur lumineuse. La rumeur parle même d’un nouvel opus en 2026 : autant dire que le groupe arrive en terrain conquis.

Sur scène, le magnétique Robert Smith, éternel crooner gothique au mascara charbonneux, sera accompagné de son frère d’armes Simon Gallup à la basse, du solide Jason Cooper à la batterie, de l’élégant Roger O’Donnell aux claviers et du guitar hero Reeves Gabrels. Ensemble, ils devraient livrer un set ample, intense, où chaque morceau sera une incantation rock.

En annonçant dès maintenant ce retour, Rock en Seine frappe un grand coup. À peine l’édition 2025 terminée, le festival prépare déjà sa revanche : une édition 2026 qui s’annonce inoubliable, du 26 au 30 août. Et si le reste de la programmation reste encore secret, l’annonce de The Cure en tête d’affiche suffit à faire monter la température.

Les billets pour le dimanche 30 août seront disponibles à partir du mercredi 17 septembre à 17h sur rockenseine.com. Les fans sont prévenus : l’attente sera longue, mais la récompense risque d’être colossale.