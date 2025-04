The Cure : Le groupe fête les 66 ans de Robert Smith avec une grosse annonce surprise !

Un nouveau projet du groupe va voir le jour !

Robert Smith a soufflé ses 66 bougies... et a allumé un feu d’artifice sonore pour l’occasion. Le boss de The Cure, toujours fidèle à son maquillage noir dégoulinant et à sa voix éraillée d’émotion, n’a pas juste soufflé ses bougies – il a lâché une bombe pour ses fans.

Alors que le groupe avait été snobé aux derniers Brit Awards, Smith n’a pas attendu l’été pour offrir un nouveau tour de manège à ses fidèles. Oubliez (un instant) le très attendu nouvel album annoncé pour 2025 : The Cure balance un album de remixes de leur dernier disque Songs Of A Lost World, et ça s’annonce monstrueux.

Son nom ? Mixes Of A Lost World. Au programme : 24 titres entièrement revisités par 24 artistes et remixeurs, avec une sortie calée au 13 juin. Le tout au profit de War Child, une asso qui lutte pour les enfants touchés par la guerre. Du lourd, du vrai, du Smith.

Le chanteur raconte comment ce projet inattendu a pris vie :

"Juste après Noël, on m’a spontanément envoyé quelques remixes des titres de Songs Of A Lost World, et je les ai vraiment adorés", lâche-t-il.

"The Cure a une histoire nourrie avec toutes sortes de styles de musique, et j’étais curieux de savoir comment l’ensemble de l’album sonnerait entièrement réinterprété par d’autres."

Ce qui n’était qu’une curiosité est devenu une aventure sonore :

"Cette curiosité s’est traduite par un fabuleux voyage à travers les huit chansons de 24 merveilleux artistes et remixeurs, ce qui va bien au-delà de ce que j’aurais pu espérer."

Pas l’un des albums prévus, non. Mais un cadeau inattendu, brut et sincère. Une claque qui nous rappelle que The Cure, ce n’est pas juste du passé, c’est encore et toujours du présent. Et avec Robert Smith aux commandes, chaque année est une nouvelle promesse d’émotion, de noirceur belle et de mélodies qui collent à la peau.

Le 13 juin, prépare-toi. Les Cure reviennent... remixés, réinventés, plus vivants que jamais.