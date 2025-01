The Cure : Robert Smith dit adieu à Twitter

Presque tous les gens sains d'esprit ayant plus de 30 ans détestent un peu les réseaux sociaux, mais pour beaucoup d'entre eux, ils sont malheureusement un outil inévitable dans leur profession. C'est notamment le cas des artistes, dont la communication est devenue primordiale ces dernières années, et pour qui les réseaux sont un moyen de communiquer directement avec les fans. Mais ça vous oblige aussi à interagir avec des personnes que vous détestez, à être inondés de messages politisés dont on se passerait bien. C'est probablement ce qui a poussé Robert Smith, chanteur de The Cure, à quitter Twitter.

On émet l'hypothèse, car le chanteur n'a pas donné de réelles raisons sur son départ subit de l'application. Il s'est simplement fendu d'un tweet, qui sera donc son dernier, dans lequel on peut lire : "19 janvier 2025, il est l'heure de partir. Tout autre compte Twitter prétendant être moi est un mensonge. Je reviendrai peut-être ici de temps en temps".

19TH JANUARY 2025.

TIME TO GO.

ANY OTHER ACCOUNT ON TWITTER CLAIMING TO BE ME IS A LIE.

I MAY FROM TIME TO TIME BE HERE: https://t.co/wgY0dp14Tr

OR HERE: https://t.co/fjXtL5cOJ5

OR HERE: https://t.co/hsBEt2Jof8...

OTHERWISE I WILL LIKELY BE OUTSIDE.



ONWARDS...

RSX