7 moments où Ringo Starr a prouvé qu’il était bien plus qu’un batteur

L’occasion idéale, de (re)découvrir tout ce qui fait la singularité de ce mélomane multicasquette, bien au‑delà de ses fameux roulements de toms.

Le 7 juillet 2025, l’ex‑Beatle le plus chill de la bande souffle ses 85 bougies. L’occasion idéale, de (re)découvrir tout ce qui fait la singularité de ce mélomane multicasquette – bien au‑delà de ses fameux roulements de toms.

1. Une carrière solo post‑Beatles toujours en mouvement

À peine les Fab Four séparés, Ringo enchaîne les succès (Ringo, 1973, avec les hits “Photograph” et “You’re Sixteen”). Cinquante ans plus tard, il reste hyper productif : quatre EP depuis 2021, dont Rewind Forward (2023) où il chante un titre écrit par Paul McCartney, et un virage country assumé avec l’album Look Up sorti en janvier 2025. Pas mal pour un « simple batteur » !

2. Un sens de l’humour so British

Caméo culte dans Les Simpson (1991) où il répond enfin au courrier de Marge, vidéos YouTube où il brocarde sa propre légende, punch‑lines en interview… Ringo s’amuse de tout, à commencer de lui‑même, et rappelle qu’il est le Beatle le plus pince‑sans‑rire.

3. La voix de Thomas the Tank Engine

Entre 1984 et 1986, Ringo narre les deux premières saisons de la série pour enfants Thomas the Tank Engine & Friends (et incarne ensuite Mr Conductor dans l’adaptation US Shining Time Station). Une parenthèse télé qui a marqué toute une génération, preuve de sa capacité à se réinventer.

4. Le concept du All Starr Band

Depuis 1989, Ringo embarque des stars du rock (Joe Walsh, Steve Lukather, Colin Hay, etc.) dans son All Starr Band. Chacun joue ses propres tubes, puis accompagne les autres – un véritable festival ambulant qui tourne encore en 2025 (dates aux USA et à Vegas). Une idée géniale pour partager la scène… sans jamais la monopoliser.

5. Un militantisme pour la paix plus fort que jamais

Chaque 7 juillet à midi pétantes, il invite le monde entier à faire le geste “Peace & Love”. En 2025, Liverpool inaugure même une sculpture “Peace and Love” moulée sur sa main, symbole durable de son engagement. Ringo n’a peut‑être pas changé le monde, mais il rappelle chaque année qu’on peut l’adoucir.

6. Un style vestimentaire iconique

Des chemises à pois 70’s aux blazers noirs sleek d’aujourd’hui, en passant par les fameuses lunettes carrées et les bagues qui lui valent son surnom, Ringo est un guide mode depuis six décennies. Son uniforme actuel : jean noir, tee noir, veste cintrée, sneakers et bling minimaliste – la preuve qu’on peut rester rock & raffiné en vieillissant.

7. Des collaborations avec Paul McCartney jusqu’à… aujourd’hui

Les « frangins » se retrouvent sans cesse : sur le titre “Feeling the Sunlight” (2023), dans le dernier single des Beatles “Now and Then” (2023) et, plus récemment, sur scène à Londres en décembre 2024 pour un final de tournée explosif (“Sgt. Pepper (Reprise)” + “Helter Skelter”). La preuve que l’alchimie magique des 60’s n’a jamais entièrement disparu.

Conclusion

Des studios country de Nashville aux plateaux télé, Ringo Starr continue de prouver qu’il est bien plus qu’une légende derrière des fûts : artiste complet, humaniste convaincu, show‑man éternel. Alors en ce 7 juillet 2025, levons nos deux doigts en V : Happy Birthday Ringo, Peace & Love forever !