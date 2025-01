Beatles : le fils de Ringo Starr collabore avec Noel Gallagher

Le guitariste d'Oasis est venu prêter main forte au groupe du fils de Ringo Starr pour faire un nouveau single.

Est-ce que le talent se transmet par les gènes ? Si on demande l'avis des scientifiques, la réponse serait plutôt non. Mais d'autres pourraient répondre que l'intérêt pour la chose artistique, la curiosité pour se mettre à un instrument, ça, ça peut être transmis par la famille. Et on se dit que c'est probablement ce qui a dû arriver au fils de Ringo Starr, Zak Starkey, qui a lui aussi rejoint un groupe de rock qui s'appelle Mantra of The Cosmos. Un groupe qui a eu la bonne idée d'appeler Noel Gallagher en renfort pour créer leur nouveau single, "Domino Bones".

Un single disponible dans quelques jours

Malheureusement, on n'a pas encore pu voir à quoi ressemblait le single en question puisque "Domino Bones (Gets Dangerous)", qui est le nom complet du titre, ne sortira qu'après le 19 janvier. En effet, le morceau sera présenté en live au Cavern Club de Liverpool, toujours une place forte du rock avec les années qui passent, et sera apparemment disponible en vinyle assez rapidement.

Mantra of The Cosmos est un "supergroupe" composé de Shaun Ryder, du guitariste Andy Bell (qui a aussi travaillé pour Oasis), de Zak Starkey (qui a lui aussi joué pour Oasis entre 2004 et 2008), des gens qui connaissent donc tous assez bien Noel Gallagher, et on imagine que c'est comme ça que la connexion s'est faite pour ce morceau.

Tout ce qu'on sait, c'est que le morceau est assez perché, et que Noel chantera les refrains pendant que Shaun Ryder se charge des couplets. On ne sait pas pour vous mais nous, on a hâte de voir ce que tout ça va donner !