Megadeth : un album et une grande tournée en 2026 avant la fin de l'aventure pour le groupe

On sait finalement à quoi correspondait le compte à rebours sur les réseaux sociaux de Megadeth.

On ne savait pas trop à quoi s'attendre : en fin de semaine dernière, Megadeth avait lancé une campagne de communication sur leurs réseaux sociaux, notamment via Instagram, en renvoyant vers leur site officiel sur lequel se trouvait un mystérieux compte à rebours. Un compte à rebours qui prenait fin jeudi soir dernier, et qui devait annoncer une belle surprise aux fans, dont on ignorait la nature. Ça y est, le compte à rebours est terminé et on n'a pas que des bonnes nouvelles à vous annoncer...

Comme on l'avait pressenti, ce teasing mystérieux cachait bien une annonce à propos du nouvel album de Megadeth, leur 17ème projet studio, qui devrait arriver prochainement même si on n'a pas eu de date précise. Par contre, on a eu droit à une vidéo, dans laquelle un squelette animé annonce, lors d'une conférence de presse, que ce nouvel album de Megadeth serait le dernier de leur carrière.

On espère que ce dernier projet sera à la hauteur de la discographie et de l'aura immense du groupe, car ce serait vraiment dommage de finir tout ça sur une mauvaise note. Autre news importante concernant le groupe : une fois l'album sorti, ils partiront pour une belle tournée qui aura lieu en 2026, histoire de remercier leurs fans une dernière fois. Les dates ne sont pas encore annoncées, mais on espère vraiment qu'ils passeront en France !