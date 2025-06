Megadeth : leur 17ème album arrive bientôt

Les pionniers du trash metal sont en train de boucler les derniers détails de leur nouvel album studio.

On a beaucoup parlé de Metallica, ou de Black Sabbath dernièrement, mais il y a un autre groupe de metal dont on a très peu parlé, alors qu'ils font partie des pionniers du trash metal qui a vu le jour dans les années 80 : Megadeth. Et si on n'en a pas beaucoup parlé récemment, c'est bien normal : le groupe est passé en mode silence radio depuis quelques mois car ils sont en train de préparer leur nouvel album. Et cet album, il est bientôt prêt à sortir !

C'est en effet l'information dévoilée par Dave Mustaine, frontman et membre fondateur du groupe, sur son compte Twitter. L'artiste a posté une photo où on le voit de dos, en studio, avec en légende : "les enregistrements vocaux ont commencé. Ça ne va plus tarder maintenant", ce qui veut dire que Megadeth est en train de boucler la partie vocale de l'album et que ça va sortir bientôt. Il s'agira du 17ème album de la part du groupe, 3 ans après le précédent, "The Sick, The Dying... and the Dead!".

C'est Chris Rakestraw qui sera producteur de ce nouvel album, lui qui a déjà tenu ce rôle sur els deux précédents disques du groupe. En revanche, il y a un membre du groupe pour qui ce sera la première véritable aventure en studio : Teemu Mäntysaari, le guitariste, qui a intégré l'équipage en 2023. On a hâte de voir à quoi tout ça va ressembler !