Pink Floyd : Voici la chanson que David Gilmour ne veut plus jouer !

Une véritable expérience émotionnelle !

Alors que Roger Waters revisite en live les grandes heures de Pink Floyd à travers la setlist de sa tournée This is Not a Drill – avec des titres issus de The Wall, Animals, Wish You Were Here, The Dark Side of the Moon, mais aussi ses propres morceaux solo et un inédit, The Bar – son ancien complice David Gilmour revient lui aussi sur l’héritage d’un groupe devenu mythique. Membre depuis 1967, en remplacement de Syd Barrett, Gilmour a largement contribué à faire de Pink Floyd l’un des groupes les plus emblématiques de l’histoire du rock.

« Quel est l'héritage d'un groupe ? Je n'en ai aucune idée. La seule chose que je sais, c'est que notre musique continuera d'être entendue et jouée pendant un certain temps encore », confie Gilmour avec la sagesse d’un homme qui a vu les décennies passer au rythme de ses solos célestes.

Sur scène, David Gilmour a toujours su faire chanter sa Fender Stratocaster avec une intensité unique, notamment lors de ses tournées solo. L’un des moments les plus forts de sa carrière reste sans doute son retour en 2016 à Pompéi, lieu culte où Pink Floyd avait enregistré en 1972 une performance restée dans les annales. Mais cette fois, un morceau culte manquait à l’appel : Echoes.

Echoes, suite magistrale de 23 minutes, clôt l’album Meddle sorti en 1971. C’est aussi le titre d’ouverture du film Live at Pompeii, œuvre fondatrice qui marquait le passage du psychédélisme originel de Floyd vers une dimension plus symphonique et émotionnelle. Entre 1971 et 1975, le groupe l’a jouée à chaque concert, tant son impact était fort.

« Echoes a toujours été un plaisir à jouer, même lors de mes tournées solo », explique Gilmour, qui l’a intégrée à ses concerts de 1989 (A Momentary Lapse of Reason) et de 2006 (On an Island).

Mais depuis 2008, un événement tragique a mis fin à cette tradition : la mort de Richard Wright, claviériste et membre fondateur de Pink Floyd. Pour Gilmour, cela a été un tournant. Il a décidé de ne plus jamais jouer Echoes en live, considérant que le morceau appartenait à une époque, à une alchimie unique qu’il partageait avec Wright.

« J'ai toujours vu Echoes comme un duo entre moi et Richard », confie-t-il avec émotion. « C'était un moment vraiment exceptionnel qui ne peut et ne doit pas se répéter maintenant qu'il n'est plus parmi nous. »

Il poursuit :

« Il y a quelque chose d'extrêmement personnel et unique dans la façon dont Rick et moi l'avons jouée ensemble. On ne peut pas prendre un musicien, aussi bon soit-il, et lui apprendre ça. La musique ne fonctionne pas comme ça. »

Ainsi, Echoes est devenue la chanson sacrée, intouchable, que David Gilmour garde pour lui. Un hommage pudique, mais puissant, à l’amitié, à la complicité musicale, et à ce que fut l’âme de Pink Floyd.