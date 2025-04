Pink Floyd : Roger Waters et David Gilmour rejettent en bloc les critiques sur "The Dark Side Of The Moon"

Souvent critiqués sur la présence d'outils technologiques pour cet album, les deux Pink Floyd nient en bloc.

Les Pink Floyd ont eu un impact considérable sur l'industrie musicale, mais pas seulement : avec plus de 360 millions d'exemplaires écoulés à travers le monde, leur influence dépasse largement le cadre de la musique. Ils sont reconnus dans le monde entier, par plusieurs générations différentes, et même visuellement, avec le fameux triangle et le prisme lumineux présents sur la pochette de "The Dark Side Of The Moon", comme un singe de ralliement pour les fans, quasiment aussi connu que la Marilyn de Warhol. Pourtant, cet album a été beaucoup critiqué à l'époque et David Gilmour et Roger Waters avaient décidé d'y répondre sèchement.

Des critiques qui viennent souvent de la part d'autres rockeurs, ou de spécialistes du milieu, jaloux de la réussite commerciale des Pink Floyd avec cet album, qui est clairement l'album le plus vendu du groupe. Dans un extrait de la version restaurée du film documentaire "Pink Floyd at Pompeii - MCMLXXII", datant de 1972, on voit le groupe en pleine session studio, et on entend également Roger Waters et David Gilmour se défendre de l'usage de certaines technologies pour leurs morceaux.

Je ne pense pas que l’équipement puisse prendre le dessus. On en dépend beaucoup, c’est vrai. On ne pourrait pas faire ce que l’on fait de la façon dont on le fait sans lui. On pourrait quand même faire un bon spectacle, divertissant et musical, je suppose, sans tout ça. Mais ce qui compte, c’est la façon dont on maîtrise ces outils, et si c’est nous qui les contrôlons, et non l’inverse - David Gilmour

On imagine que les critiques faisaient notamment référence aux synthés, aux guitares électriques et à tout un tas d'autres outils qui permettaient aux groupes de rock de produire de la musique sans y passer trop de temps, ce qui devrait être un affront pour les "puristes". Roger Waters, quant à lui, assume entièrement son utilisation de la technologie, en expliquant que l'important était qu'il ne devienne pas esclave de ces technologies, mais surtout, que ces outils devaient aussi être apprivoisés et maîtrisés.

Aujourd’hui, il y a toutes sortes de gadgets électroniques accessibles pour des gens comme nous. C’est comme dire : ‘Donne une Les Paul à un homme, et il devient Eric Clapton’, ce n’est pas vrai. ‘Donne-lui un ampli et un synthé, il ne devient pas qui que ce soit.’ Il ne devient pas nous.

Un constat plutôt juste : 60 ans plus tard, beaucoup ont essayé, mais vraiment très peu d'artistes se sont hissés au rang des Pink Floyd.