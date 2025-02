Pink Floyd : Un film live prévu au cinéma !

Ca sera une nouvelle version live du légendaire "Pink Floyd At Pompeii"

Lorsqu'on évoque un groupe de rock légendaire, impossible de ne pas penser à Pink Floyd ! Leur influence sur l'histoire du rock est indéniable, avec des morceaux devenus intemporels et l’album "Dark Side Of The Moon", une œuvre incontournable du genre. David Gilmour et ses compagnons ont même été les premiers à faire résonner leur musique dans l’espace !

Aujourd’hui, le groupe qui a récemment vendu ses droits à Sony pour une somme astronomique sera mis à l'honneur au cinéma avec la réédition du live culte de 1972, "Pink Floyd : Live At Pompeii". Ce film, considéré comme une pierre angulaire de la musique, reviendra sur grand écran, y compris en IMAX, à partir du 24 avril.

Voici le communiqué officiel :

"Pink Floyd At Pompeii précède la sortie de "The Dark Side Of The Moon". Ce film documente une période charnière du groupe, avant qu’ils ne deviennent des icônes internationales, toujours vénérées aujourd’hui."

"Cette expérience visuelle et sonore immersive se déroule dans les ruines antiques de l’amphithéâtre romain de Pompéi, en Italie, et capture un concert exceptionnel sans public."

C'est une occasion unique pour les fans et les passionnés de rock de plonger ou replonger dans cette performance légendaire, sublimée par une qualité d’image et de son inédite !