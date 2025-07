Blink-182 de retour pour un nouvel album ? "Nous serons bientôt de retour en studio"

Les fans de pop-punk peuvent se réjouir : Blink-182 pourrait bien faire son retour en studio plus tôt qu’on ne le pense. Dans une interview exclusive accordée au magazine Kerrang!, Tom DeLonge a levé le voile sur ses nombreux projets, allant de la musique au cinéma, sans oublier son engagement de longue date dans la recherche sur les OVNIs. Mais c’est bien l’évocation d’un nouvel enregistrement avec Blink-182 qui a le plus attiré l’attention.

Cette annonce tombe à pic alors que Mark Hoppus a récemment confirmé que le groupe comptait retourner en studio cet été, juste avant le coup d’envoi de la tournée « Missionary Impossible » prévue du 28 août à Hollywood au 5 octobre à Palm Desert, en Californie. Cette tournée marquera un nouveau chapitre dans l'histoire du groupe, qui avait déjà signé un retour triomphal en 2023 avec l’album « One More Time... », propulsé n°1 des charts américains pour la troisième fois de leur carrière.

Si l’emploi du temps de Tom DeLonge semble chargé, l’artiste affirme réussir à jongler entre ses passions. Après avoir sorti en 2023 son premier film comme réalisateur, Monsters of California, une comédie paranormale et déjantée, l’ancien trublion du lycée devenu passionné de science explique :

« Je suis deux personnes à la fois. J'ai un côté sérieux et un côté éternellement jeune. Ce n'est pas parce que j'aime rire et faire des blagues idiotes que je ne peux pas raisonner sur l'univers. »

Son expérience cinématographique l’a profondément marqué, notamment dans sa manière de penser la musique :

« Les films ont cette capacité de capter l'attention et de faire s'arrêter les gens. Quand on écoute de la musique, on est en voiture ou au bureau. On peut travailler sur un album pendant un an et les gens disent : "Oui, je l'ai écouté une fois en faisant autre chose, je ne sais pas." »