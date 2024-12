Blink-182 : Tom DeLonge pense que les drônes observés aux Etats-Unis sont des OVNIs !

Il faut savoir que le guitariste à crée la société "To The Stars" pour promouvoir les théories liées aux OVNIs.

Des OVNIs aux Etats-Unis ?

Les OVNIs seraient-ils de retour aux États-Unis ? Depuis quelques jours, plusieurs signalements d’objets volants mystérieux ont été faits par des habitants des régions de New York et du New Jersey. De nombreuses vidéos montrant des lumières étranges dans le ciel ont envahi les réseaux sociaux, alimentant le débat autour de ces apparitions. Parmi ceux qui s'intéressent de près à la polémique, on retrouve Tom DeLonge, le célèbre guitariste de Blink-182, passionné de longue date par les théories extraterrestres.

Sur son compte Instagram, DeLonge a partagé sa vision des événements :

"Les drones dont on parle peuvent rester en vol stationnaire pendant six heures, puis disparaître une fois qu'ils ont été repérés. C'est pourquoi il est difficile d'obtenir des informations de la part des agences américaines. Certains d'entre eux peuvent même se déplacer dans l'océan, puis remonter dans les airs. C'est ce qu'on appelle le 'voyage transmédial'. Une chose très difficile à faire."

L’ex-musicien de Blink-182 établit même un parallèle avec des événements du passé :

"Il semble qu'il s'agisse d'une répétition de ce qui s'est passé dans les années 60. Cela s'est même produit plus récemment dans des situations à Skinwalker Ranch il y a des années, alors qu'il était étudié par le gouvernement américain dans le cadre de BAAS et AATIP. Tout cela est à prendre en considération."

Toujours passionné par les mystères extraterrestres, Tom DeLonge a évoqué une autre particularité : le mimétisme des OVNIs.

"Bien que nous n'ayons pas encore tous les faits, nous savons que les OVNIs jouent avec le 'mimétisme' et cela est connu depuis un certain temps. Pourquoi ? Pour que nous les remarquions sans paniquer ?"

Si DeLonge ne prétend pas détenir toutes les réponses, il conclut par une remarque percutante :

"Eh bien, nous les remarquons quand même."

Avec ses déclarations, Tom DeLonge ravive les débats autour de la présence d'OVNIs et confirme son statut d'artiste autant passionné par la musique que par les mystères de l'univers.