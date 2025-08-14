Megadeth fait monter la pression avec un compte à rebours : "The End Is Near"

Le groupe de metal a mis en ligne un compte à rebours mystérieux qui affole les fans.

L'heure tourne pour Megadeth ! Le groupe culte du trash metal américain, qui existe depuis plus de 40 ans, a encore des choses à jouer et à chanter, puisqu'ils ont récemment annoncé que leur 17ème album studio arrivait bientôt. Une bonne nouvelle pour les nombreux fans du groupe, qui auront probablement droit à une belle surprise ce soir : un compte à rebours mystérieux vient d'être lancé sur le site officiel du groupe.

En effet, lorsque vous vous rendez sur le site de Megadeth (en cliquant ici), un compte à rebours apparaît. Il se termine aujourd'hui même, jeudi 14 août, à 17h, et est accompagné d'un texte lui aussi assez mystérieux : "The End Is Near, it's crystal clear, part of the master plan". Vous pouvez aussi vous inscrire à une newsletter pour recevoir plus d'informations. Impossible d'en savoir plus sur la signification de tout ça, ni sur ce que le groupe compte faire à 17h, mais plusieurs pistes sont avancées par les fans.

Le groupe pourrait donc présenter son 17ème album, qu'ils ont annoncé il y a quelques temps, ou au moins en dévoiler un extrait. Mais il pourrait également s'agir d'un évènement organisé pour célébrer les 35 ans de l'album "Rust In Peace", sorti en septembre 1990. Ou alors, il s'agit de complètement autre chose, comme une annonce de tournée, en tout cas, le rendez-vous est fixé à 17h pour tous les fans de Megadeth !