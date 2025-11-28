Sir Elton John révèle l’ampleur de ses problèmes de vision dans une interview à Variety. À 77 ans, la légende de la pop britannique traverse une période particulièrement difficile.

Les soucis de vision d’Elton John ont débuté à l’été 2024 avec une grave infection oculaire, limitant sa vue d’un œil. À l’époque, il restait optimiste, évoquant un processus lent de guérison. Mais la situation s’est aggravée, l’empêchant de voir, de lire ou de regarder quoi que ce soit pendant 15 mois. Lors d’un gala pour The Devil Wears Prada, il confiait : "Je n’ai pas pu assister à de nombreuses avant-premières car j’ai perdu la vue". Une épreuve qui a profondément affecté son quotidien et sa créativité.

Au-delà de la vue, Elton John fait face à de multiples défis médicaux. Il a subi de nombreuses opérations, dont l’ablation des amygdales, adénoïdes, appendice, prostate, hanche et genoux. Atteint de diabète de type II, il doit suivre un régime strict depuis les années 2000. Ces soucis ont eu un impact sur son travail : en décembre, il expliquait ne pas pouvoir avancer sur un nouvel album. Malgré tout, il conserve espoir et patience, déclarant : "J’ai eu la vie la plus incroyable, et il y a de l’espoir".

Bien qu’ayant terminé sa tournée "Farewell Yellow Brick Road" en 2023, Elton John continue quelques apparitions exceptionnelles. Il s’est produit au 50e concert annuel Candlelight et à l’ouverture du monument national de Stonewall. Il sera aussi tête d’affiche du Rock In Rio 2026, affirmant : "J’ai toujours passé des moments fantastiques au Brésil". Même amoindri, Elton John continue de faire vibrer ses fans, partout dans le monde.