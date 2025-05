Elton John, Coldplay et 400 autres artistes mettent la pression contre l'Intelligence Artificielle

Les artistes ont fait front, avec cette demande au gouvernement britannique de légiférer au plus vite.

Ce n'est désormais plus un secret pour personne : les intelligences artificielles sont partout. Des millions de questions sont posées chaque jour à Chat GPT, mais ça ne se limite pas à ça. Que ce soit dans la photo, dans la vidéo, et même dans la musique, l'IA se met à "créer" et ça pose pas mal de problèmes aux métiers concernés. Notamment les graphistes, qui sont remplacés à moindre coût (mais on perd en qualité), mais aussi les musiciens, puisque les IA sont capables d'imiter les artistes de manière très troublante. Elton John, Coldplay et 400 autres artistes ont décidé de faire front à cette nouvelle menace pour leur art.

Comme l'Intelligence Artificielle est une technologie nouvelle, les lois qui entourent sont utilisation sont quasiment inexistantes. Et c'est bien ce qui dérange nos artistes, car les IA peuvent reproduire quasiment à l'identique des morceaux de certains artistes, voire créer de nouvelles musiques, en utilisant la voix de telle ou telle star. Forcément, les chanteurs n'apprécient pas de se voir ainsi utilisés contre leur volonté et ont donc adressé au gouvernement britannique une demande de soutien pour protéger leurs œuvres contre les atteintes potentielles venant de l'Intelligence artificielle.

Une demande qui tombe à pic puisque le 12 mai, la Chambre des Lords devait justement voter un texte qui forcerait les développeurs d'IA à divulguer les documents protégés par le droit d'auteur utilisés pour entraîner leurs IA. La lettre envoyée par les artistes a été signée par plus de 400 personnes, et elle souligne l'importance du respect du "droit d'auteur créatif" :

Le droit d’auteur créatif est l’élément vital des industries créatives. Il reconnaît l’autorité morale que nous avons sur notre travail et fournit une source de revenus à 2,4 millions de personnes dans les quatre nations du Royaume-Uni.

La lettre explique également que les signataires ne sont absolument pas contre le progrès, et que même certaines personnes développant des IA en sont signataires, mais ils demandent avant tout de la transparence et un possible encadrement de l'utilisation de leurs voix/mélodies par ces super-logiciels. Une législation qui pourrait bien être la première pierre d'une réponse mondiale à l'arrivée de l'IA, qui agit jusqu'ici quasiment en dehors des lois dans la plupart des pays du monde.