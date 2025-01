Intelligence artificielle : Paul McCartney monte au créneau et alerte le gouvernement !

Le célèbre musicien de 82 ans se dit très inquiet de l'évolution de la situation face à l'invasion des IA...

L'invasion de l'IA : l'inquiétude de Paul McCartney

Qu'il s'agisse de logiciels robots sur des sites de shopping en ligne, des assistants vocaux ou même des logiciels d'aide à l'écriture, l'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans nos vies. Et si elles peuvent s'avérer très utiles comme outil de confort, elles peuvent aussi faire peur, notamment à certains corps de métier, comme les artistes, qui se voient menacés dans leurs créations. C'est le cas de Paul McCartney, musicien et compositeur de légende, qui a appelé le gouvernement britannique à davantage protéger les artistes face à une montée en puissance de l'IA.

Lors d'un entretien accordé à la BBC, l'icône des Beatles n'a pas pu s'empêcher d'exprimer ses inquiétudes concernant un futur projet de loi, qui pourrait autoriser les entreprises technologiques à utiliser des œuvres protégées par des droits d'auteur, y compris des morceaux musicaux, histoire d'entraîner leurs modèles d'intelligence artificielle, sauf s'il y a une opposition explicite d'un artiste. Selon lui, cette mesure pourrait avoir des conséquences dramatiques pour l'avenir des jeunes musiciens.

"Il y a des jeunes garçons et des jeunes filles [...] qui écrivent une belle chanson et qui ne la possèdent pas. Ils n’ont rien à voir avec elle, et n’importe qui peut la voler. [...] La vérité, c’est que l’argent va quelque part. Lorsqu’elle est diffusée sur les plateformes de streaming, quelqu’un reçoit [l’argent], et ce devrait être la personne qui l’a créée. Ce ne devrait pas être un géant de la technologie quelque part." - Paul McCartney

La responsabilité du gouvernement selon Paul McCartney

Face à ces enjeux, des artistes, comme un autre ex-membre des Beatles, Ringo Starr, des éditeurs et des entreprises de médias se sont regroupés en décembre pour fonder la Creative Rights in AI Coalition. Leur objectif est clair : défendre les protections actuelles du droit d’auteur face aux pressions croissantes des géants de l’intelligence artificielle, que le Royaume-Uni semble déterminé à attirer.

Selon Paul McCartney, le gouvernement doit davantage s'impliquer dans la protection des artistes.