Ce jour où : Paul McCartney devient le meilleur compositeur de tous les temps

Le 24 octobre 1979, le musicien est convié à une cérémonie en son honneur

Une soirée exceptionnelle pour un artiste triple superlatif

C'était il y a 45 ans. Ce jour-là, le musicien Paul Mc Cartney est invité à une soirée exceptionnelle organisée en son honneur. L'objectif ? Récompenser l'artiste, qui a réalisé des exploits sans précédent dans l'industrie musicale. Jugez un peu : avec 129 chansons qu'il a écrites ou coécrites ayant figuré dans les classements britanniques, McCartney est un record à lui tout seul.

Mieux encore : parmi ces titres, 91 morceaux ont atteint le top 10, dont 33 qui ont décroché la première place. Ces chiffres impressionnants ont valu à McCartney d'être qualifié de "l'homme le plus honoré de la musique", et pas par n'importe qui : le rédacteur en chef du non moins célèbre Guinness Book of Records Norris McWhirter. Ce dernier a expliqué que McCartney, qui est cité plus d'une fois dans les nombreuses éditions du livre, est un triple superlatif. C'est à la fois l'homme qui a offert :

- Le plus grand succès de tous les temps, avec 43 chansons écrites entre 1962 et 1978 qui se sont vendues à plus d'un million d'exemplaires

- Le plus grand nombre de disques d'or, avec 42 pour les Beatles, 17 avec Wings et un avec Billy Preston

- Les meilleures ventes de disques, estimées à plus de cent millions d'albums et cent millions de singles

On vous avait prévenu : on parle d'un sacré palmarès.

Un disque de rhodium comme récompense

En plus d'avoir droit à une soirée en son honneur et une pléiade d'invités tous plus prestigieux les uns que les autres, Paul Mc Cartney s'est vu remettre un objet hautement symbolique : un disque de rhodium, un métal assez rare, davantage utilisé dans les catalyseurs de voiture à essence. Une façon de récompenser l'artiste avec un disque crée spécialement pour l'occasion, qu'il est le seul à posséder à ce jour.

" Nous avons spécialement conçu ce disque pour Paul McCartney. (...) Il fallait une distinction plus éclatante que les disques d'or et de platine qui récompensent les ventes phonographiques habituellement. " - Norris McWhirter

Un hommage, qui restera à jamais gravé dans l'histoire de la musique, comme le couronnement d’une carrière incomparable.