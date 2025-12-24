Oasis : Liam Gallagher avoue détesté le heavy-métal !

Le chanteur a récemment fait parler de lui sur les réseaux sociaux !

Liam Gallagher, l’icône britannique du rock et ancien frontman d’Oasis, a récemment fait parler de lui sur les réseaux sociaux en partageant ses opinions, toujours sans filtre, sur le heavy metal. Lors d’un échange avec ses fans, quelqu’un lui a demandé : « Tu te sens heavy metal aujourd’hui ? » À sa manière, Liam a été clair et direct : « Je suis désolé, mais je déteste le heavy metal. »

La conversation ne s’est bien sûr pas arrêtée là. Les fans se sont naturellement tournés vers le futur d’Oasis et la carrière solo de Liam après l’annonce de l’arrêt de la tournée de réunion prévue en 2026. Liam a répondu avec son humour typique : « Vous pensez tous que je suis au chômage sans Oasis, mais j’ai mes activités spirituelles secrètes à mener. »

Curieux, un autre fan a demandé : « Quelle est la chose la plus spirituelle que tu aies faite hier ? » Liam, fidèle à son côté mystérieux, a répondu : « Je ne peux pas le révéler, pour des raisons de sécurité. »

Ces échanges avec les fans sont l’un des aspects les plus surréalistes et hilarants de la vie de rockstar de Liam Gallagher. Outre les débats sur Oasis, Liam aime partager des anecdotes sur son chien adoré Buttons ou sur son équipe de cœur, Manchester City, ponctuées de chiffres et de déclarations souvent incompréhensibles pour le commun des mortels. Dans l’un de ses messages les plus mémorables, il a même écrit : « Nous allons gagner la Premier League et la Ligue des champions. »

Et même lorsqu’on lui parle de sa musique, Liam ne déçoit jamais. À ceux qui lui ont demandé de jouer Flick of the Finger, issu de son projet solo Beady Eye, il a répliqué : « Si nous refaisons une tournée, nous ne jouerons que des chansons d’Oasis écrites par Noel. » Une manière subtile de rappeler que, même hors scène, l’héritage d’Oasis reste central dans sa vie.

Liam Gallagher continue donc de fasciner, entre provocations, moments surréalistes et amour indéfectible pour le rock et ses passions personnelles, confirmant que même en dehors des projecteurs, il reste un personnage incontournable de la scène musicale britannique.