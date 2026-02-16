Quand Kid Rock frappe un DJ... et finit en prison !

Le 16 février 2005, la nuit de Kid Rock bascule à Nashville.

Le rockeur américain, connu pour son mélange explosif de rap, de hard rock et de country, se retrouve au cœur d'une altercation qui va rapidement faire la une des médias locaux… puis nationaux.

Une altercation dans un strip club

Selon les rapports de police de Nashville (Tennessee), l’incident se produit dans un strip club de la ville. Kid Rock aurait frappé un DJ au visage, déclenchant l’intervention des forces de l’ordre. Lorsque la police arrive sur place, le chanteur a déjà quitté les lieux.

Les autorités lancent alors des recherches dans le centre-ville. Plus tard dans la nuit, le musicien est repéré par un agent de police.

Une arrestation controversée

C’est là que l’affaire prend un tournant inattendu. L’agent qui interpelle Kid Rock aurait senti une forte odeur d’alcool. Pourtant, il ne procède à aucun test d’alcoolémie. Plus troublant encore : le policier demande — et obtient — un autographe de la star.

Une attitude jugée incompatible avec les procédures en vigueur. L’agent sera par la suite renvoyé de la police de Nashville pour sa gestion de l’interpellation.

Prison et libération sous caution

Après cette première intervention controversée, les forces de l’ordre poursuivent la procédure et finissent par arrêter officiellement Kid Rock. Il est placé en détention et comparait devant une cour de nuit.

Le verdict tombe rapidement : le chanteur est libéré sous caution, fixée à 3 000 dollars.

Une réputation sulfureuse

Cet épisode s’inscrit dans une période où Kid Rock multiplie les polémiques et les incidents publics, alimentant son image de rockeur imprévisible. Déjà habitué aux frictions médiatiques, l’artiste ne verra pas sa carrière stoppée par cet événement, mais l’affaire restera l’un des faits divers marquants de son parcours.

À l’époque, le choc est d’autant plus fort que Kid Rock est déjà une figure majeure du rock américain, porté par des albums à succès et une présence constante dans les médias.

Plus de vingt ans plus tard, l’incident du 16 février 2005 reste l’un des moments les plus commentés de la trajectoire mouvementée du chanteur : une nuit d’excès, un coup de poing, une arrestation, et une cellule de prison pour conclure la soirée.