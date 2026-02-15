Eddie Vedder de Pearl Jam : « Le groupe se prépare pour une nouvelle ère. »

Le chanteur ajoute : « Nous sommes dans un laboratoire : nous jouons, nous essayons et nous expérimentons de nouvelles choses. C'est agréable de penser au changement, nous sommes très enthousiastes pour l'avenir. »

Le vent tourne pour Pearl Jam. Après le départ de Matt Cameron, batteur emblématique depuis 27 ans, Eddie Vedder a pris la parole pour la première fois afin d’évoquer l’avenir du groupe. Un départ soudain en apparence, mais « annoncé de longue date et dans le calme », précise-t-il.

Et le message est clair : le changement est en marche.

Une transition entre deux ères

« Pearl Jam traverse une période de transition entre deux ères. C'est une expression que j'ai lue dans un article à notre sujet, et je pense qu'elle est tout à fait appropriée. Nous sommes dans un laboratoire : nous jouons, répétons et expérimentons de nouvelles choses. C'est stimulant de penser au changement, et nous sommes très enthousiastes pour l'avenir. »

Le mot est lâché : transition. Le groupe de Seattle, pilier du grunge et du rock alternatif, entre dans une phase d’exploration. Un moment suspendu où tout semble possible. Pas encore d’annonce officielle concernant le nouveau batteur, mais il est difficile d’imaginer que la formation n’ait pas déjà une idée précise.

Vedder tempère toutefois : « Nous devons en discuter entre nous, au sein du groupe, et décider ensuite qui prendra la décision. » Une manière de rappeler que chez Pearl Jam, les décisions se prennent collectivement — une philosophie qui a permis au groupe de durer plus de trois décennies.

Eddie Vedder, entre tournée solo et engagement humanitaire

Pendant que le groupe réfléchit à son avenir, Eddie Vedder, lui, ne ralentit pas. Il s’apprête à lancer sa première tournée solo au Japon, avec quatre dates prévues du 14 au 20 avril à Nagoya, Osaka, Kyoto et Tokyo.

En parallèle, il vient de dévoiler sur les plateformes de streaming un projet profondément personnel : le documentaire « Matter of Time ».

Ce film retrace l’engagement de l’association à but non lucratif qu’il a fondée avec son épouse Jill en 2010 pour financer la recherche contre l’épidermite bulleuse (EB), une maladie génétique rare de la peau qui touche principalement les enfants. À l’époque, aucun traitement curatif n’existait. Seize ans plus tard, grâce aux études et aux recherches financées, trois thérapies ont été testées et approuvées par les autorités sanitaires américaines.

« C'est un problème que la science peut résoudre, ce n'est qu'une question de temps », explique Vedder, donnant tout son sens au titre du documentaire.

Seattle, la maison

Au-delà du combat scientifique et humanitaire, « Matter of Time » offre aussi des images des concerts solo donnés en 2023 au Benaroya Hall, salle mythique de Seattle. Dès les premières minutes du film, Vedder monte sur scène et lance : « Je suis heureux de pouvoir enfin dire : bravo Seattle ! »

Un clin d’œil à la ville qui a vu naître Pearl Jam et toute une génération d’artistes ayant redéfini le rock dans les années 90.

Un appel aux mécènes

À l’occasion de la sortie de « Matter of Time », Eddie Vedder a également adressé un message fort aux potentiels investisseurs et philanthropes :

« En plus de tout ce que vous avez déjà accompli et de tout l'argent que vous avez à la banque, ne souhaiteriez-vous pas pouvoir inscrire sur votre CV que vous avez contribué à la découverte d'un remède contre une maladie rare ? »

Une phrase qui résonne comme un appel à l’action. Car au-delà de la musique, Vedder continue d’incarner un rock engagé, conscient, tourné vers l’humain.