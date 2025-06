Pearl Jam : Eddie Vedder devient un porte-étendard et sensibilise sur une maladie grave

"Plus vous vous rapprochez de cette communauté et plus vous la comprenez, plus vous ne pouvez pas ignorer à quel point les défis sont difficiles à relever pour ces familles. [...] Nous avons déjà dû franchir des obstacles qui montrent qu’on peut garder la foi et l’espoir, mais la partie la plus délicate est la patience. Si la collecte de fonds et la sensibilisation permettent d’alimenter le processus, la recherche scientifique d’un remède et la manière de l’appliquer, ce n’est qu’une question de temps." - Eddie Vedder