Oasis : Un des frères Gallagher inculpé pour viol !

Un véritable drame pour la famille !

Alors qu’Oasis est au sommet de son art depuis leur retour tant attendu, l’alchimie entre Liam et Noel Gallagher fait toujours des étincelles. Sur scène, les deux frères ne manquent pas d’humour ni d’arrogance, balançant quelques piques bien senties à leurs éternels rivaux (coucou Coldplay). Mais aujourd’hui, une affaire judiciaire vient ternir l’image du clan Gallagher… et elle n’a rien à voir avec la musique.

Et pour cause : Paul Gallagher, le frère aîné de Liam et Noel, âgé de 59 ans, a été inculpé pour viol et agressions sexuelles sur une femme. L'information, relayée par The Telegraph, précise également que Paul Gallagher est visé pour des faits de strangulation et de menaces de mort, selon un porte-parole de la Metropolitan Police. Les actes présumés auraient eu lieu entre 2022 et 2024.

Si Paul Gallagher n’a jamais fait partie du groupe Oasis, son nom de famille, intimement lié à l’une des plus grandes formations du rock britannique, est désormais associé, malgré lui (ou eux), à une réalité bien plus sombre. Une mauvaise publicité qui tombe particulièrement mal, alors que le grand retour d’Oasis après des années d’absence suscitait autant de nostalgie que d’excitation chez les fans.

Certes, Liam et Noel ne sont pas impliqués dans cette affaire. Mais dans une époque où l’image publique est cruciale, et où les scandales personnels peuvent rejaillir sur l’entourage, cette inculpation risque de faire tache dans le paysage médiatique du groupe. Le nom Gallagher, jusqu’ici gravé dans la légende du rock, devra désormais composer avec cette affaire pénale.