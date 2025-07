Scorpions sort "Still Loving You" version Taratata avant son album rétrospectif

À l'approche de la sortie de sa compilation "From The First Sting", Scorpions dévoile une rare version live de "Still Loving You", enregistrée en 1996 pour Taratata avec Vanessa Mae. Un moment culte remis en lumière.

Alors que 2025 marque ses 60 ans de carrière, Scorpions réactive la mémoire collective avec une version inédite de "Still Loving You", interprétée sur le plateau de Taratata en avril 1996. Le groupe y partageait la scène avec la violoniste britannique Vanessa Mae, pour une interprétation devenue virale sur YouTube. Uniquement disponible sur la plateforme de vidéos pendant de très longues années, cette version sort enfin en streaming, un clin d'oeil de plus aux fans français, fidèles depuis plusieurs décennies.

Ce titre culte précède la sortie de "From The First Sting", une compilation anniversaire attendue pour le 26 septembre qui célèbre six décennies de tubes incontournables, de "Wind Of Change" à "No One Like You". On y trouvera aussi deux raretés : "This Is My Song" (1973) et cet émouvant duo avec Vanessa Mae, qui rappelle à quel point Scorpions a su mêler puissance rock et sensibilité.

Au cœur d'un été chargé avec leur présence au festival Hellfest et des concerts à l'Accor Arena et aux Arènes de Nîmes, Scorpions multiplie les projets. Un biopic est toujours en préparation à Londres, et un album live, "Coming Home Live", sortira en novembre. Cette ressortie illustre leur attachement au public français, mais aussi leur capacité à faire vibrer plusieurs générations. Plus qu’un simple best-of, "From The First Sting" s’annonce comme un hommage à une carrière hors norme.